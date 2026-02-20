Eski milli futbolcu Tayfur Havutçu'nun vefat eden babası Sakarya'da toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski milli futbolcu Tayfur Havutçu'nun vefat eden babası Sakarya'da toprağa verildi

Eski milli futbolcu Tayfur Havutçu\'nun vefat eden babası Sakarya\'da toprağa verildi
20.02.2026 14:57  Güncelleme: 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Tayfur Havutçu'nun vefat eden babası Ersin Havutçu, Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Törene spor camiasından birçok isim katılarak Havutçu ailesine destek verdi.

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Tayfur Havutçu'nun vefat eden babası Ersin Havutçu'nun cenazesi, Sakarya'nın Hendek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz Vural, Ertuğrul Sağlam, Bülent Uygun ve Tümer Metin gibi isimler Havutçu'yu acı gününde yalnız bırakmadı.

Ersin Havutçu için Hendek Rasimpaşa Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesinde Tayfur Havutçu ve aile üyeleri cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, Havutçu ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hendek Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, milletvekilleri ve yerel yöneticiler katıldı. Spor camiasından ise teknik direktörler Yılmaz Vural, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Uygun ile eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Tümer Metin törende yer alarak Tayfur Havutçu'nun acısını paylaştı.

Kılınan cenaze namazının ardından Ersin Havutçu'nun cenazesi, dualar eşliğinde Hendek'teki aile kabristanlığına defnedildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Tayfur Havutçu, Sakarya, Hendek, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski milli futbolcu Tayfur Havutçu'nun vefat eden babası Sakarya'da toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
Pakistan’da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı Pakistan'da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Gümüşhane’de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor
Dört ismi 11’den aldı Kadroda büyük değişiklik Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Galatasaray’ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi

15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:36
Olay adam Rafa Silva Benfica’yı da karıştırdı
Olay adam Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazında sürpriz CHP’li başkan da vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
14:58
Çocuklara dijital kalkan 6 sosyal medya platformuna inceleme
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 16:09:36. #7.11#
SON DAKİKA: Eski milli futbolcu Tayfur Havutçu'nun vefat eden babası Sakarya'da toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.