Tayland\'daki Şampiyona için Son Kamp

Tayland'da düzenlenecek Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular, Sakarya'da kampa girdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen kampta 9 milli sporcu, teknik antrenmanlar, kondisyon çalışmaları ve bireysel performans analizleriyle hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Asbaşkanı Ensar Kurt, AA muhabirine, dünya şampiyonasında iddialı olduklarını ve Türkiye'ye madalyalarla döneceklerini ifade etti.

Milli takımın şampiyonada iddialı olduğunu vurgulayan Kurt, "Milli takımımız 9 kişi. Orada bireyselde yarışacaklar. Ayrıca bayrak yarışlarında mücadele edecekler. Yüzme branşında katıldığımız en iddialı dünya şampiyonası olacak. Nasip olursa 20'si sabahı buradaki kampı tamamlayıp İstanbul Havalimanı'ndan Tayland'a milli takımımızı uğurlayacağız ve inşallah 30 Ağustos'ta da İstiklal Marşı'mızı okutmuş, altın madalyaları almış milli takımımızı karşılayacağız." diye konuştu.

Antrenör Ufuk Yoldaş da sporculardan üst düzey performans beklediklerini belirterek, "Burada son antrenmanımızı yapıyoruz. 7 günlük kamp sürecimiz çok verimli geçiyor. Bütün sporcularımızdan üst düzey performans bekliyoruz. Her bir sporcumuz tek tek madalya alabilecek kapasitede. Umut ediyoruz ki orada milli takımımızı onurlandırarak madalyayla dönecekler. Hem bireysel hem de bayrak yarışı takım olarak, mental otizm grubu olarak çok iddialıyız." şeklinde konuştu.

Milli para sporcu Korcan Bulut Özdemir, kampta zorlu süreçten geçtiklerini ve şampiyonada madalya hedeflediklerini anlatarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyon yetkililerine teşekkür etti.

Otizmli milli sporcu Bilge Kaan Yılgın da çok çalışarak hazırlandıkları şampiyonada rekorlar beklediklerini ifade etti.