Tayyip Talha Sanuç'un Sakatlığı Açıklandı

Spor

Beşiktaş Kulübü, Tayyip Talha Sanuç'un sakatlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Çaykur Rizespor'la oynadığı maçın 41. dakikasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un, yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'ndeki MR görüntülemesinde uyluk arka adale (biseps femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır." denildi.

Oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edildi.