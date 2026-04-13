TBF, Alper Yılmaz ile Yolları Ayırdı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), sportif direktör Alper Yılmaz ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "2024 yılından bu yana yürüttüğü Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörlük görevini tamamlayan Alper Yılmaz'a teşekkür ederiz. Türk basketboluna hem yönetici hem de oyuncu olarak değerli katkılarda bulunan Alper Yılmaz'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.