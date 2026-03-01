TBF Başkanı: Sırbistan Maçı Kritik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBF Başkanı: Sırbistan Maçı Kritik

01.03.2026 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım'ın Sırbistan'la oynayacağı maçın önemine vurgu yaptı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yarın Sırbistan ile oynayacağı maçın önemine dikkat çekerek, "Seyircimiz önünde; buraya gelecek binlerce taraftarımız, gerekse TRT ekranlarında milyonlarca halkımızın önünde galibiyet alıp lider olarak bitirmek isteriz" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 4. maçında yarın evinde Sırbistan ile karşılaşacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde millilerin yaptığı antrenmanı da takip ederek daha sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sırbistan'a karşı deplasmanda güzel bir galibiyet aldıklarını söyleyen Başkan Türkoğlu, "Bu anlamda ekibi kutlamak istiyorum. Yarınki maçın önemi bizler için daha da anlamlı. Seyircimiz önünde; buraya gelecek binlerce taraftarımız gerekse TRT ekranlarında milyonlarca izleyecek halkımızın önünde galibiyet alıp lider olarak bitirmek isteriz. Dünya şampiyonasına giderken avantajlı duruma geçmek isteriz. Kolay bir maç olmayacak. Sporcularımız ilk maçın son saniyeye kadar zor geçeceğinin farkındalardı. Yarınki maçın da aynı neticede geçeceğinin bilincindeler. Hocamız, herkes yapacaklarının bilincindedir. Bizi her zaman maçtan sonra da arayan Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, bugün de bizi bu idmanda yalnız bırakmayan Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bizler gücümüzü bu organizasyonları yapma kolaylığını başta Cumhurbaşkanımızın, daha sonra da Bakanımızın destekleriyle kolay yapabiliyoruz. Yarın da bir galibiyet kazanırız ki grubumuzu daha avantajlı hale getiririz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hidayet Türkoğlu, Yerel Haberler, Milli Takım, Sırbistan, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TBF Başkanı: Sırbistan Maçı Kritik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık

19:22
Trump: İran’daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim
Trump: İran'daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim
18:37
Avrupa’dan aykırı ses: İran’ın bombalanması Trump’a petrol getirir
Avrupa'dan aykırı ses: İran'ın bombalanması Trump'a petrol getirir
17:59
Pentagon: İran’ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü
Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü
17:53
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı
17:03
İran ’Abraham Lincoln’u hedef aldı, ABD’den açıklama geldi
İran 'Abraham Lincoln'u hedef aldı, ABD'den açıklama geldi
17:02
Bakan Şimşek, “Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına yanıt verdi
Bakan Şimşek, "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 19:29:46. #7.12#
SON DAKİKA: TBF Başkanı: Sırbistan Maçı Kritik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.