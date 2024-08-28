TBF'den Basketbol Altyapı Antrenör Kitabı

Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Eğitim Kurulunun altyapı antrenörleri için hazırladığı Basketbol Altyapı Antrenör Kitabı yayımlandı.

TBF'den yapılan açıklamaya göre kitap, federasyonun çevrim içi mağazasında okurlarıyla buluştu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun yolculuğunda her bir antrenörün katkısı ve emeğinin tartışılmaz bir değere sahip olduğunu belirterek "Basketbol, yalnızca bir spor dalı değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi ve bir tutkudur. Bu büyük ailenin fertleri olarak, her birimiz basketbolun heyecanını ve coşkusunu yüreklerimizde taşıyoruz. Bu kitap, antrenörlerimizin bilgi birikimini zenginleştirmek ve Türk basketbolunu daha da ileriye taşımak amacıyla hazırlanmıştır." açıklamasını yaptı.

Antrenörlerin sahadaki başarının temel taşı olduğunu dile getiren TBF Başkanı Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Bu değerli eserin ortaya çıkmasında vizyonuyla öncülük eden Eğitim Kurulu Başkanımız Sayın Aydın Örs başta olmak üzere, emeği geçen tüm üyelerimize ve antrenörlerimize en derin teşekkürlerimi sunarım. Onların özverili çalışmaları, derin bilgileri ve sahadaki tecrübeleri, bu kitabı eşsiz bir kaynak haline getirmiştir. Eğitim Kurulumuz, basketbolun teknik ve taktik detaylarından, antrenman planlaması ve oyuncu gelişimine, psikolojik hazırlıktan, maç analizi ve stratejilerine kadar geniş bir yelpazede bilgi sunarak bu eseri oluşturmuştur."

Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs de Türk basketboluna daha donanımlı antrenörler kazandırmanın öncelikli hedefleri olduğunu, bu doğrultuda nitelikli ve kaliteli eğitim ile karşılıklı iletişimi temel adımları olarak belirlediklerini ifade etti.