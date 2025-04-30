Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'ne kalan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.
TBF'den paylaşılan mesajda, "THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalma başarısı gösteren temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun teknik, idari ve oyuncu kadrosunu kutlarız." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › TBF'den Fenerbahçe Beko'ya Tebrik - Son Dakika
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