TBF, Fenerbahçe maçı için hükmen mağlubiyet kararı verdi - Son Dakika

TBF, Fenerbahçe maçı için hükmen mağlubiyet kararı verdi

TBF, Fenerbahçe maçı için hükmen mağlubiyet kararı verdi
Son Güncelleme: 18.09.2023 18:04

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşılaşan ÇBK Mersin'i hükmen mağlup ilan etti. Kurul, ÇBK Mersin'in müsabaka kadrosunda yer alan ülkemiz ümit, genç veya yıldız takımlarından yetişmiş olan yedi sözleşmeli basketbolcusundan en az birisinin yirmi iki yaş veya altındaki basketbolcu olmadığı gerekçesiyle bu kararı verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, ligin ilk haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding ile mücadele eden ÇBK Mersin'i hükmen mağlup ilan etti.

TBF'den yapılan açıklama şu şekilde;

''Mersin Çukurova Basketbol Spor Kulübü'nün, 13.09.2023 tarihinde Mersin'de oynanan ÇBK Mersin-Fenerbahçe Alagöz Holding ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak, müsabaka kadrosunda yer alan ülkemiz ümit, genç veya yıldız takımlarından yetişmiş olan yedi sözleşmeli basketbolcusundan en az birisinin yirmi iki yaş veya altındaki basketbolcu olmadığı anlaşıldığından;

a. Basketbol Müsabaka Talimatı'nın 22/1/e., 22/2. maddeleri, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı'nın 78.1. maddesi ve Basketbol Disiplin Talimatı'nın 26. maddesi uyarınca hükmen mağlubiyetine,

b. Basketbol Müsabaka Talimatı'nın 6. maddesi ve Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı'nın 78.1. maddesine aykırılık nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 34. ve 17. maddeleri uyarınca takdiren 17.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor TBF, Fenerbahçe maçı için hükmen mağlubiyet kararı verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBF, Fenerbahçe maçı için hükmen mağlubiyet kararı verdi - Son Dakika
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