A Milli Erkek Basketbol Takımı'na "Özgüven Sponsoru" - Son Dakika
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'na "Özgüven Sponsoru"

02.03.2022 10:41
A Milli Erkek Basketbol Takımı'na "Özgüven Sponsoru"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu'nun imzalarıyla gerçekleşen törende, Head&Shoulders A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın "özgüven sponsoru" olmaya devam ettiğini duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu'nun imzalarıyla gerçekleşen törende, Head&Shoulders A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın "özgüven sponsoru" olmaya devam ettiğini duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda sponsorluk imza töreni için bir araya geldi.

Türkoğlu: "İş ortaklığımızın daha uzun yıllar sürmesini temenni ediyorum"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, imza töreni sırasında, "Türk basketboluna duydukları güveni ve desteği, uzun yıllardır sürdüren Head and Shoulders ile iş birliğimizin 7. senesine girmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2015'ten bu yana basketbolumuzun "Özgüven Sponsoru" olarak bizlere güç veriyor. İş ortaklığımızın daha uzun yıllar sürmesini temenni ediyorum. Basketbola yapılan sponsorluk yatırımlarının her iki marka için de katma değer sağlayan bir işbirliğine dönüşmesini çok önemsiyoruz. İyi iletişimle donatılmış ve istikrarlı anlaşmaların hem markalara hem de basketbolumuza önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz" dedi.

Turnaoğlu: "Basketbola destek vermeye devam edeceğiz"

Tankut Turnaoğlu ise, "Basketbola verdiğimiz desteği bu sezon da A Milli Erkek Basketbol Takımı 'Özgüven Sponsoru' olarak devam ettirmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. Spor, fiziksel olarak sağlığa iyi geldiği kadar psikolojik olarak da özgüven sahibi olmak, sosyalleşmek ve disiplin sağlayabilmek için çok önemlidir. O nedenle çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesinin sağlıklı bir toplum oluşturmada oldukça etkili olabileceğini düşünüyoruz. 'Kazanmak Kafada Başlar' mottomuz ile her zaman özgüvenin önemini, kendine inanarak yola çıkmanın olumlu etkisini anlatmak istiyoruz. İmzaladığımız yeni sözleşmemiz ile A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın özgüven sponsoru olarak gençlerin özgüvenini basketbol aracılığı ile desteklemeye devam edeceğiz. Bu vesile ile önümüzdeki günlerde başta Türkiye'de basketbolun gelişimini ve gençlerimizin özgüvenlerini artırmaya yönelik desteklerimizi, Türkiye A Erkek Milli Basketbol Takımı sponsorluğumuz ile sürdüreceğimizi belirtmek isteriz.

A Milli Erkek Takımımızın her zaman yanlarında olduğumuzu paylaşmak isteriz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

A Milli Erkek Basketbol Takımı'na Özgüven Sponsoru
A Milli Erkek Basketbol Takımı'na Özgüven Sponsoru
A Milli Erkek Basketbol Takımı'na Özgüven Sponsoru
A Milli Erkek Basketbol Takımı'na Özgüven Sponsoru
A Milli Erkek Basketbol Takımı'na Özgüven Sponsoru
A Milli Erkek Basketbol Takımı'na Özgüven Sponsoru
A Milli Erkek Basketbol Takımı'na Özgüven Sponsoru
A Milli Erkek Basketbol Takımı'na Özgüven Sponsoru

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, basketbol, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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