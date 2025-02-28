TBF Sportif Direktörü'nden Edirne Valisi'ne Ziyaret

Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Sportif Direktörü Alper Yılmaz, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Edirne Valiliğinin açıklamasına göre ziyarette, ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda 21- 23 Mart tarihlerinde Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak dörtlü final karşılaşmaları öncesinde organizasyonla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Organizasyon hakkında bilgi veren Yılmaz, Sezer'e "22" numaralı milli takım forması hediye etti.

Ziyarette, Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak ve Kadın Milli Takımlar ve Kadın Ligleri Direktörü Nilay Yiğit Kartaltepe de yer aldı.