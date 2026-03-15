Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 28. haftasına 3 müsabakayla devam edildi.
Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:
Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol: 83-89
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor: 82-72
iLab Basketbol-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol: 94-74
Son Dakika › Spor › TBL 28. Hafta Sonuçları - Son Dakika
