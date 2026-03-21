TBL 29. Hafta Maçları Başladı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 29. haftası bugün oynanan 3 maçla başladı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
OGM Ormanspor- Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 92-76
Göztepe-Konya Büyükşehir Belediyespor: 86-69
Fenerbahçe Koleji RAMS-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler: 105-109
