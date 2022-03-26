TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 Mamak Belediyesi: 77 - Son Dakika
Üye Girişi

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 Mamak Belediyesi: 77

26.03.2022 16:13
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 Mamak Belediyesi: 77

Türkiye Basketbol Ligi 24. hafta karşılaşmasında Mamak Belediyesi'ni ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor karşılaşmayı 80-77 kazandı.

Türkiye Basketbol Ligi 24. hafta karşılaşmasında Mamak Belediyesi'ni ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor karşılaşmayı 80-77 kazandı.

Salon: Darıca Spor Salonu

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan xx, Ahmet Kemal Digilli xx, Alper Gökçebel xx

KBB Kağıtspor: Corin Darius Henry xxx 20, Faik Can Nurkan x, Cihan Amasyalı xxx 5, İbrahim Yıldırım xx 5, Mert Ulutaş xxx 8, Brady Wiliam Skeens xxx 18, Mehmet Oğuzhan Kızıl xxx 12, Eren Beyaz xxx 10, Sertan İbrahim Sarı x 2

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Mamak Belediyesi Basketbol: Marlain Guy Veal xxx 28, Kaan Sarıaslan xxx 11, Mubashar Ahmed Ali x 5, Faik Can Kaşıkçı x, Ömer Sancaklı x 3, Burak Selen x 5, Utku Yücedağ xxx 13, Melih Kapucu xxx 8, Arda Berk Kaya x 4, Recep Solak x

Başantrenör: Murat Dikmen

1. Periyot: 20-27 (Mamak Belediyesi lehine)

Devre: 41-45 (Mamak Belediyesi lehine)

3. Periyot: 63-63 (Beraberlik) - KOCAELİ

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 Mamak Belediyesi: 77
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 Mamak Belediyesi: 77
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 Mamak Belediyesi: 77
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 Mamak Belediyesi: 77

YORUMLAR
500
Okul Sporları Gençler Basketbol Türkiye Şampiyonası Okul Sporları Gençler Basketbol Türkiye Şampiyonası Basketbol: Haftanın programı Basketbol: Haftanın programı

Mamak Belediyesi, basketbol, Kağıtspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 Mamak Belediyesi: 77 - Son Dakika


Son Dakika
15:57 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: İstanbul Boğazı'ndaki mayını etkisiz hale getirdik! Rus ve Ukraynalı makamlarla görüştük!
15:51 Mısır Çarşısı'nda Ramazan yoğunluğu başladı ama fiyatların yanına yanaşılmıyor
15:49 Herkes bunu merak ediyor: Serdar Ortaç altına mı kaçırdı?
15:48 Japon genci Yuji Umeji nasıl 'Zeytinburnu çocuğu' oldu? İşte Japon gencin kelle söğüş satma hikayesi
15:45 AK Partili Kurtulmuş'tan 'sistem' açıklaması: Millet beğenmiyorsa değiştirir!
15:42 İrem Derici Hatay'daydı: Bacak ve göğüs dekolteli giysisiyle çok beğenildi
15:41 Genç kadın en yakın arkadaşının babasıyla birlikte olduğunu, arabada bulduğu prezervatiften öğrendi
15:37 Striptiz kulübüne gittiler, faturayı iş harcaması olarak gösterdiler! Hepsi kovuldu
15:30 Kılıçdaroğlu, Balyoz davasında yargılanırken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar'ı ziyaret etti
11:21 Sosyal medyadan zeytinyağı satmak istedi, 5 milyon lira kaybetti! Filmlere konu olacak bir dolandırıcılık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 16:30:39. #1.13#
SON DAKİKA: TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 Mamak Belediyesi: 77 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement