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TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

10.11.2021 23:00
TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, TBMM Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Türkiye ile Katar Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM Genel Kurulunda, TBMM Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Türkiye ile Katar Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, teklifin tümü üzerinde yaptığı konuşmada, Katar ile swap ilişkileri, kredi alışverişleri ve bu ülkeden gelen sermayede büyük bir bulanıklık bulunduğunu öne sürdü.

Katar Emiri'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiği uçağın envanter kaydıyla ilgili soru önergelerine yanıt verilmediğini ifade eden Sıdalı, "Tank Palet Fabrikasının Katar'a satılmasıyla" ilgili tartışmalar ve meselenin şeffaflıktan uzak boyutlarının kamuoyunda halen tartışıldığını belirtti.

Sıdalı, Katar ile kurulması öngörülen iş birliğinin daha önce hiç denenmediğine dikkati çekerek, "Güvenlik güçlerimiz, Türkiye'ye getirisi olmayan bir Dünya Kupası organizasyonu kapsamında göz göre göre IŞİD ya da başka bir örgütün saldırısı riski altına sokuluyor. Böyle bir risk almamızın ulusal çıkarlarımız ve milli güvenliğimiz açısından ne gibi bir gerekçesi olabilir? Ayrıca, emniyet güçlerimize başka bir ülkede özel güvenlik şirketi personeli gibi stat korumalığı yapmayı da hiç yakıştıramayız." dedi.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, söz konusu niyet mektubunun 31 Ekim 2019'da Ankara'da imzalandığını hatırlattı. Başkan, mektubun iki ülke arasında büyük çaplı organizasyonlara ilişkin görev ve yetkileri belirleyen mevzuatın karşılıklı olarak gözden geçirilmesini, organizasyonlara ilişkin ev sahipliği prosedürlerini, uygulama ve planlamalar yapma konusunda deneyim paylaşımında bulunulmasını, organizasyonların gerçekleştiği süreçte suçla ve terörle mücadele tedbirleri alanlarında iş birliği yapılması hususlarını içerdiğini anlattı.

Başkan, "Dost ve kardeş ülke Katar ile imzalanan niyet mektubuyla 2022 yılında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası organizasyonu esnasında yapılacak bilgi ve tecrübe paylaşımıyla iki ülke arasındaki güvenlik iş birliği faaliyetlerinin daha da pekiştirilmesi amaçlanmaktadır." diye konuştu.

Katar'ın son dönemde yakaladığı güçlü ekonomik performansla Türk şirketleri açısından önemli fırsatlar sunduğunu dile getiren Başkan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin, iki ülkenin coğrafi yakınlığı, tarihi bağları ve her iki ekonominin ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda daha da büyüme potansiyeli taşıdığını; Türkiye'nin Katar vatandaşları için önemli bir turizm güzergahı haline geldiğini vurguladı.

"Sır gibi saklanıyor"

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Katar'da yapılacak olmasının söz konusu ülkenin bu ölçekte bir futbol organizasyonunu düzenleme becerisine haiz olduğunu göstermediğini ifade ederek, "Türkiye FIFA veya dünya çapında bir spor organizasyonunun güvenliğini, düzenlemesini, yönlendirmesini ya da başka bir şeklini ne zaman deneyimlemiş ki Katar'a bu konuda yardımcı olacak." sözlerini sarf etti.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye'nin Katar'da 700 asker bulundurduğunu, bu kanun teklifi kapsamında Dünya Kupası kapsamında polis görevlendirileceğini belirtti. Teklifin komisyon görüşmelerinde Katar ile iş birliğinin başka bir örneği olup olmadığını sorduklarını ve ilk kez uygulanacağı yanıtını aldıklarını anlatan Çakırözer şöyle devam etti:

"Sır gibi saklanıyor. 'Önce niyet anlaşmasını Meclis onaylasın, arkasından uygulama protokolü gelecek.' diyorlar. Daha bu niyet mektubunun onaylanıp onaylanmayacağı belli değilken bu tamamlayıcı protokolün müzakereleri Ankara'da başlamış. Protokol nerede, içinde ne var, bu kararı verirken bilmek bizim hakkımız değil mi? Yok. Meclise gelecek mi gelmeyecek mi belli değil. Millet iradesini hiçe sayan bu durumu asla kabul edemeyiz.

Saklı gizli uygulama protokolü ile olmaz. Askerimizi ve polisimizi göndermek için mutlaka Gazi Meclisimizin onayı gerekir. Bu millete bu kürsüden açıklamak zorundasınız. Dünya Kupası finalleri gelecek yıl kasımda yapılacak. 1 ay sürecek, önü arkasıyla 3-5 ay olsun. Ama bizim önümüzde 5 yıllık yetki talebi var. Bu kanun, bu haliyle polisimizin Katar nöbetini neredeyse sürekli hale getirecek."

Çakırözer, güvenlik güçlerinin Türkiye ekonomisine katkı gerekçesiyle güvenlik riskinin bulunduğu bir ülkede görevlendirilmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine Akar, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Milletvekili, Türkiye, Katar, TBMM, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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