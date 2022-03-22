TBMM Kupası Satranç Turnuvası sona erdi - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen TBMM Kupası Satranç Turnuvası sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Mustafa Yılmaz şampiyon olurken, Ediz Gürel ikinci, Işık Can üçüncü, Cem Kaan Gökerkan ise dördüncü sırayı aldı.

12 sporcunun yarıştığı kupada dereceye girenlere ödülleri, TBMM 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek törende verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSF Başkanı Gülkız Tulay, meclis çatısı altında ilk defa böyle bir organizasyon yapıldığını belirtti.

Hayalini kurdukları bir organizasyonu daha gerçekleştirdikleri için memnun olduklarını aktaran Tulay, şunları kaydetti:

"12 usta sporcumuzun mücadele ettiği karşılaşmalarda heyecan yüksekti. Usta yorumcumuz Can Arduman'ın analizleriyle yayımladığımız karşılaşmalar ilgi ile takip edildi. Şampiyon Mustafa Yılmaz ve dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum. Katkılarından dolayı başta TBMM Başkanımız Mustafa Şentop olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TBMM Genel Sekreterimiz Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teşekkür ediyorum."