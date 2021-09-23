TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları Ankara'da yapılacak

Binicilikte Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre engel atlamanın en önemli organizasyonlarından TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupaları, 1-3 Ekim tarihlerinde Başkent Binicilik Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Organizasyon kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası'nın da yer aldığı yarışmalar düzenlenecek.