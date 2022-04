Teco Karacabey Belediyespor: 0-3 - Son Dakika

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü (xx), Hüseyin Kıvanç Durmaz (xx), Güner Mumcu Taştan (xx)

UŞAKSPOR: Amir (x) - Mete (xx), Emre Can (x), Muhammed (x), Şamil (x), İbrahim (xx), Murad Han (x) (Dk. 63 Alperen x), Resul (xx), Yasin (xx), Noyan (x) (Dk. 46 Berke x), Eray (xx)TECO KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel (xxx) - Ahmet (x) (Dk. 57 Kaan x), Mehmet (xxx) (Dk. 68 İlke x), Enes (xx), Hakan (xxx), Bekir Can (xxx), Arda (xx), Sergan (xx), Uğur Mustafa (xxx), Harun (xx), Devrim (xxx) (Dk. 77 Ömer xx)GOLLER: Dk. 50 Uğur Mustafa, Dk. 77 Bekir Can, Dk. 85 Ömer ( Karacabey Belediyespor)SARI KARTLAR: Amir, İbrahim ( Uşakspor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 2 maçını kazanamayıp alt sıralara doğru gerileyen Uşakspor, evinde Teco Karacabey Belediyespor'a 3-0 yenilerek çıkışa geçemedi.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 50'nci dakikasında Uğur Mustafa konuk takımı öne geçirdi: 0-1. Bekir Can 77'nci dakikada farkı ikiye çıkarırken, 85'inci dakikada Ömer attığı golle skoru belirledi. Uşakspor bu sonuçla son 3 maç öncesi 38 puanda kaldı. Play-Off'u hedefleyen Karacabey Belediyespor ise 47 puana yükseldi.

- Uşak