TECO Karacabey Belediyespor'da birlik zamanı - Son Dakika
Üye Girişi

TECO Karacabey Belediyespor'da birlik zamanı

08.03.2022 12:12
TECO Karacabey Belediyespor'da birlik zamanı

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, çarşamba günü oynanacak karşılaşmada evinde Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, çarşamba günü oynanacak karşılaşmada evinde Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

TECO Karacabey Belediyespor, kendi evinde çarşamba günü saat 14: 00'te Yakup Özhan'ın yöneteceği Şanlıurfaspor maçını kazanarak play-off hattında yer almayı hedefliyor.

TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, Şanlıurfaspor maçının çok önemli olduğunu ve taraflı-tarafsız herkesi takıma destek vermek için stada beklediklerini söyledi. Zirek," Üst üste 6'ncı galibiyetimizi aldık. Önümüzde Şanlıurfaspor maçı var. Bu maç bizim için çok önemli. Hedefimiz olan ilk beş içerisinde ligi bitirmek için, bu maçtan galibiyetle ayrılmalıyız. Son haftalarda yakaladığımız çıkışımızı ve iyi gidişatımızı sürdürmek niyetindeyiz. Pandemi kurallarının esnetilmesiyle birlikte müsabakaya girişte; hes kodu, aşı ve yaş sınırlaması yok. Her zaman bizi destekleyen taraftarlarımızı tribünlere bekliyoruz. Şimdi birlik zamanı. Tüm Karacabey olarak bir olmalıyız ve TECO Karacabey Belediyespor'a destek vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

TECO Karacabey Belediyespor, aldığı 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile topladığı 34 puanla 9'ncu sırada yer alıyor. TECO Karacabey Belediyespor'un konuk edeceği Şanlıurfaspor ise, 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile topladığı 33 puan ile 11'nci sırada bulunuyor. - BURSA

TECO Karacabey Belediyespor'da birlik zamanı
TECO Karacabey Belediyespor'da birlik zamanı
TECO Karacabey Belediyespor'da birlik zamanı

YORUMLAR
500
Somaspor deplasmanda terleyecek Somaspor deplasmanda terleyecek Bucaspor 1928 lider Pendikspor'a konuk olacak Bucaspor 1928 lider Pendikspor'a konuk olacak

Şanlıurfaspor, Karacabey, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TECO Karacabey Belediyespor'da birlik zamanı - Son Dakika


Son Dakika
12:11 Dünyada insanların en çok gördüğü rüyanın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Siz de o rüyayı görmüş olabilirsiniz
12:09 Çay ocağında 'çayı niye eksik getirdin' kavgası, bıçaklı saldırıya dönüştü: İşletmeci baba-oğul ölümün eşiğinde
12:05 İngiliz medyası iddia etti! Rus istihbaratçılara göre savaş çoktan kaybedildi
12:00 Terim'den geri vites! Taraftarı umutlandıran sözler: Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
11:45 Devlet Bahçeli, "yağ krizi"nin sorumlusunu buldu: Orkestra şefi CHP!
11:32 Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü
11:31 Haftanın ikinci gününde yükselişini sürdüren dolar 14,48'den alıcı buluyor!
11:29 Putin'in protestoları önleme yöntemi büyük tepki çekti! Polis, Moskova sokaklarında telefon avında
11:28 Hadise'nin yırtık kot pantolonunun fiyatını duyanlar, kulaklarına inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 12:18:30. #1.11#
SON DAKİKA: TECO Karacabey Belediyespor'da birlik zamanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement