TECO Karacabey Belediyespor, Konya'dan galip dönmek istiyor - Son Dakika
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TECO Karacabey Belediyespor, Konya'dan galip dönmek istiyor

04.03.2022 16:10
TECO Karacabey Belediyespor, Konya'dan galip dönmek istiyor

TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü 1922 Konyaspor ile deplasmanda oynayacakları zorlu maçtan galip gelerek üst sıralara tırmanmak istediklerini söyledi.

TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü 1922 Konyaspor ile deplasmanda oynayacakları zorlu maçtan galip gelerek üst sıralara tırmanmak istediklerini söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, cumartesi günü saat 14.00'te oynanacak karşılaşmada 1922 Konyaspor'a konuk olacak. Mücadelede Yasin Avcı düdük çalacak. Avcı'nın yardımcılıklarını ise Uğurtan Demirtaş ve Emrah Akkaya yapacak.

Ligde oynadıkları son 5 maçta elde ettikleri 5 galibiyetin morali ile deplasmanda kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade eden Başkanvekili Davut Zirek, "5 haftadır galip geliyoruz. İkinci yarıda oynadığımız 6 karşılaşmanın 4'ünü deplasmanda oynadık. 1922 Konyaspor deplasmanından sonra sahamızda Şanlıurfaspor ve 24 Erzincan'ı konuk edeceğiz. 1922 Konyaspor mücadelesine iyi hazırlandık. Takımımızda moraller yerinde. Oyuncularımıza ve teknik heyetimize güvenimiz tam. Son haftalarda yakaladığımız çıkışımızı ve iyi gidişatımızı sürdürmek niyetindeyiz" diye konuştu.

TECO Karacabey Belediyespor, 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile topladığı 31 puanla 10. sırada yer alıyor. 1922 Konyaspor ise ligde aldığı 5 galibiyet, 11 mağlubiyet, 9 beraberlik sonucu elde ettiği 24 puanla 16. basamakta bulunuyor. - BURSA

TECO Karacabey Belediyespor, Konya'dan galip dönmek istiyor
TECO Karacabey Belediyespor, Konya'dan galip dönmek istiyor
TECO Karacabey Belediyespor, Konya'dan galip dönmek istiyor

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Futbol Federasyonu, Cumartesi, Konyaspor, Karacabey, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TECO Karacabey Belediyespor, Konya'dan galip dönmek istiyor - Son Dakika


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