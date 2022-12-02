Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz'den eski takımı Galatasaray'a gönderme: Biz her yerde arma öpmeyiz

Fenerbahçe stoperi Serdar Aziz, Dünya Kupası arasında Tivibu Spor'a röportaj verdi. Aziz, Fenerbahçe'de geçirdiği yıllar, Jorge Jesus ve Galatasaray'dan transfer olduğu süreçle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"AGRESİF BİR HOCA"

Daha önce Jorge Jesus için "Büyük hoca" diyen Serdar bu sözüyle ilgili, "Jesus'la geldiğinden bu yana aramız iyi. Agresif bir antrenör. Ben agresif antrenörleri seviyorum. Kim olursa olsun, oyuncu ayırt etmiyor. Kurt bir hoca, bu bizim için önemli. Bizden sürekli atak istiyor. Kariyeri de ortada. Antrenman metotları da belirleyici oluyor. Gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Arkası dönükken bizi görüyor. Yaptığımız her şeyi analiz ediyor" diye konuştu.

"HER YERDE ARMA ÖPMÜYORUZ"

Serdar, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geldiği dönem için, "Zor bir durum tabii ki ezeli rakipten gelmek. Ama taraftar geldiğim ilk gün beni tribünlere çağırdı. Onlar beni bağrına bastı, çok iyi karşıladı. Ben de o gün Fenerbahçe armasını öptüm. Tek öptüğüm arma Fenerbahçe arması. Yanlış anlaşılma olmasın, bunu her yerde yapmayız" dedi. Serdar'ın bu sözlerine Galatasaray taraftarının vereceği yanıt merak konusu oldu.