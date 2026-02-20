TED Ankara Kolejliler, MKE Ankaragücü'nü Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TED Ankara Kolejliler, MKE Ankaragücü'nü Yendi

TED Ankara Kolejliler, MKE Ankaragücü\'nü Yendi
20.02.2026 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler, MKE Ankaragücü Basketbol'u 98-85 ile geçti.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasında Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler, MKE Ankaragücü Basketbol'u 98-85 yendi.

Başkentteki TOBB ETÜ Spor Salonu'ndan oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-12 üstün geçen Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler, ilk devreyi de 47-39 önde tamamladı.

Üçüncü periyodu da 75-64 üstün geçen Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler, maçı da 98-85 kazandı.

Lige, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edilecek.

Kaynak: AA

TED Ankara Kolejliler, Yerel Haberler, MKE Ankaragücü, Basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TED Ankara Kolejliler, MKE Ankaragücü'nü Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
Kadıköy’de gecenin özeti Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti Kadıköy'de gecenin özeti! Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti
Samsunspor taraftarı deplasmanı iç sahaya çevirdi Samsunspor taraftarı deplasmanı iç sahaya çevirdi
Tedesco’dan maç sonu olay itiraf Tedesco'dan maç sonu olay itiraf
Vitor Pereira’dan ’’Bir gün Fenerbahçe’de görev almak ister misiniz“ sorusuna cevap Vitor Pereira'dan ''Bir gün Fenerbahçe'de görev almak ister misiniz?" sorusuna cevap
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı

19:46
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
19:05
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
18:53
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen ’nikah’ sorusu karşısında dondu kaldı
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı
18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
18:16
İzmir’de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 20:58:20. #7.11#
SON DAKİKA: TED Ankara Kolejliler, MKE Ankaragücü'nü Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.