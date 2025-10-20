Tedesco: Geri çekilme doğru değil

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco "Topu kaybettikten sonra da atak oynayan takım olmak istiyorum. Tempolu oynuyoruz. Takımın geri çekilmesini doğru bulmuyorum" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu hafta maçında konuk ettiği Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takıma en uygun sistemle oynadıklarını belirten Domenico Tedesco, "Zorluk aşıyoruz ve bunun normal olduğunu düşünüyorum. 4-3-3 oynuyoruz. Bu takıma en çok uyan ve oyunculara en uygun sistem bu. Oyuncular pozisyonları için mutlu. Kerem de mutlu, Asensio da mutlu. Bence bu sistem, oyuna en uygun sistem. Bu sistemi her takımda oynayamaz. Bu yüzden üzerine çalışmak lazım. 2 hafta boyunca milli arada çok çalıştık. Ancak oyuncularım milli takımlarındaydı. Sadece 10 oyuncu vardı elimde. Biraz zamana ihtiyacım var. 1'inci yarı olan oyunda oyuncularımdan memnumum. Hatta 60 dakika iyi oynadık. Büyük bir sorunumuz vardı. Bizim bu maçta 6 gol atamamız gerekiyordu. İlle de 6 atalım demiyorum ama bu maçta 3'üncü golü atmamız gerekiyordu. Rakibin kaybedecek bir şeyi olmadığından daha atak oynuyorlar. Bu da oyunu zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK TAKIMLAR GOL ŞANSLARINI DEĞERLENDİRİR'

Girdikleri pozisyonları değerlendirmeleri gerektiğini belirten Tedesco, "Aynı şekilde Nice karşısında kazanmıştık. Nice iyi takım. Stuttgart da iyi takım. Avrupa maçları işlerimizi zorlaştırıyor. Diğer takımlar 1 maç oynuyor biz ise Avrupa'da da oynuyoruz. Taraftarın mutsuz olduğunu düşünmüyorum. Rakipte çok pozisyon üretemedi. 1 ya da 2'nci şutlarında golü buldular. Girdiğimiz net pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü büyük takımlar gol şanslarını değerlendirir" diye konuştu.

'TAKIMIN GERİ ÇEKİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM'

Tedesco maçta yaptığı değişikliklerden ve geri çekilerek oynanan oyun hakkında ise şunları söyledi:

"Maç içinde 5 oyuncu değiştiriyoruz. Her oyunda hemen hemen tüm haklarımızı kullanıp 5 değişiklik yaptık. Kaleciyi çıkartırsanız 10 oyuncudan takımın yüzde 50'sini değiştirmiş oluyoruz. Değişikliklerle girenler oyunu korudu. Topu kaybettikten sonrada atak oynayan takım olmak istiyorum. Tempolu oynuyoruz. Takımın geri çekilmesini doğru bulmuyorum. Bu yorgunluktan oluyor ya da metalinden öyle oluyor. Gol yesek de oyunumuzu oynamaya devam etmemiz gerekiyor. Bu negatif bir durum değil. Oyuncularımıza bu durumları açıklamaya çalışıyorum. Ama iyi yoldayız. Bu maçları kazanmak önemlidir. 2 hafta önce oynasak bu maç 2-2 biterdi. Bu sadece düşüncem."

'GALATASARAY'I DÜŞÜNMÜYORUM, TAKIMIMI DÜŞÜNÜYORUM'

Oyuncularından memnun olduğunu söyleyen 40 yaşındaki teknik direktör, "Mental olarak şunu söyleyeyim. Ben buraya geldiğimde iştahlı takım gördüm ve takımı tanımadan Trabzonspor maçına hazırlanmamız gerekti. Onları da yendik. Fenerbahçe için oynamak kolay değildir. Oyuncularımız gurur duyması gerekiyor. Eliminizdeki oyuncuların Fenerbahçe de oynamayı kaldırabilmesi gerekiyor. Burada geçmişte ne olduğunu bilmiyorum. Galatasaray'a bakmıyorum. Kendimize bakıyorum. Düşünecek çok vaktim oluyor ama Galatasaray'ı düşünmüyorum. Takımımı düşünüyorum. Oyuncular kendilerini düşünüyorlar. Antrenmanlar, maçlar umurumda. Her maçımızı kazanmak istiyoruz. İnsanlar diyor önümüzdeki maç önemli diye ama biz her sabah uyandığımızda tek amacımız kazanmak ve en iyisi olmak" şeklinde konuştu.

'MARCO ÇOK ZEKİ BİR OYUNCU'

Marco Asensio hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Tedesco, "Aslında aynı pozisyonda oynadı. Bazı maçlarda Talisca ile birlikte 8 numarada oynadık. Solda Talisca oynadığında Marco sağ tarafta oynadı. Bugün sol 8 olarak oynattık. Aslıda rakibe göre adapte etmeniz gerekiyor. Ne olursa olsun Marco o boşlukları bulabilen bir oyuncu. Biraz da oyun kurulumunu nasıl yaptığınızla alakalı. Marco çok zeki bir oyuncu. Sisteme çabuk adapte olabiliyor. Bugün Talisca'ya yakın oynadı. Saha içerisinde serbest oynayan bir oyuncu. Bağlantı oyuncumuza ihtiyaç var. Aynı zamanda İsmail de harika performans sergiledi" diye konuştu.

'ELİMDE OLAN TAKIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Ocak ayında yapılacak transferler ile ilgili sorulan soruya henüz bu durumu düşünmediğini söyleyen teknik direktör, "Hala 4 günde 1 maç oynuyoruz. Buna odaklıyım. Stuttgart'a çalışıyoruz ve o maça odaklıyım. Bu bir prestij meselesi. Bizim yapmamız gereken şey o maça odaklanmak. Kafamda başka şeyler var. Transfer süreçleri ile ilgili yeteri kadar insan çalışıyor. Tabi ki ilerleyen süreçte iletişim kurabilirim. Ayrıca elimde olan takım için çok mutluyum" açıklamasını yaptı.