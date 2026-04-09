Tek isim yok! Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste

FIFA’nın açıkladığı Dünya Kupası hakem listesinde Türkiye’den hiçbir ismin yer almaması, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

“TÜRK HAKEMLER NEDEN YOK?” SORUSU GÜNDEMDE

Listede Türk hakem bulunmaması, spor camiasında tartışmaları da beraberinde getirdi. Kararın ardından birçok yorumcu ve futbolsever, Türk hakemliğinin uluslararası alandaki konumunu sorguladı.

ELEŞTİRİLER ARDI ARDINA GELDİ

Sosyal medyada ve spor platformlarında yapılan değerlendirmelerde, bu durumun Türkiye’de futbolun hakemler tarafından ne derece etkilendiğinin bir özeti olduğu yönünde yorumlar öne çıktı. Bazı görüşler, hakem performanslarının ve yönetim anlayışının uluslararası arenada yeterli bulunmadığını savundu.