Tek isim yok! Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste
09.04.2026 19:27
Dünya Kupası hakem listesinde Türk hakem yer almaması, Türkiye’de hakemlik sistemi ve performansına yönelik eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

FIFA’nın açıkladığı Dünya Kupası hakem listesinde Türkiye’den hiçbir ismin yer almaması, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

“TÜRK HAKEMLER NEDEN YOK?” SORUSU GÜNDEMDE

Listede Türk hakem bulunmaması, spor camiasında tartışmaları da beraberinde getirdi. Kararın ardından birçok yorumcu ve futbolsever, Türk hakemliğinin uluslararası alandaki konumunu sorguladı.

ELEŞTİRİLER ARDI ARDINA GELDİ

Sosyal medyada ve spor platformlarında yapılan değerlendirmelerde, bu durumun Türkiye’de futbolun hakemler tarafından ne derece etkilendiğinin bir özeti olduğu yönünde yorumlar öne çıktı. Bazı görüşler, hakem performanslarının ve yönetim anlayışının uluslararası arenada yeterli bulunmadığını savundu.

    Yorumlar (6)

  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Gs li olmayan hakemleri a klasmanına çıkarmayan yapı yok olmadan bu düzelmez,yabancılar aptal değil görüyorlar,ama ülkeye karışma yetkileri yok,bence çok normal olmaması 31 9 Yanıtla
    riyad mahrez riyad mahrez:
    Gururumuz yasin kol var onu bari alsalardı . 2 2
  • As81855655 As81855655:
    hergün hakemlerini, hakimlerini kurumlarımızı kötülerseniz, tabiki dünya bunları izliyor.iğneyi kendimize batıralım. 10 25 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    niye bu yüzden delirelim? her hafta herkesi delirten bu ülkenin hakemleri değil mi zaten? 24 0 Yanıtla
  • Mö19720202 Mö19720202:
    MHK ACİL İSTŞFA EYMELİ HATTA FEDERASYON VE HAKEM EĞŞTMENLETİ GÖREVDEN ALINMALIDIR YOKSA BU RAZALLEYİN ALTINDA EZİLİRLER UTANMALILAR ZATEN DOĞRU DÜZGÜN MAÇ YÖBETEN HAKEM YOK NİYE UEFANIN GÖZÜ KÖRMÜ DÜNYA GÖRÜYÜ BİZDEKİ HAKEMLERİ YAZIK DEĞİLMİ UTANIN BE UTANIN BİR HAKRM BİLE LİSTEYE GİRMEMİŞ BİZ EL ALEMİ İZLİYECEZ.. 16 1 Yanıtla
  • Mh459267 Mh459267:
    TÜRK HAKEM NEDEN OLSUN Kİ? BJK FENER MAÇINDA 90 + 11 DAKİKADA ÇİZGİNİN DIŞINDA OLAN HARAKETE PENALTI VERİLDİ ORADA VAR HAKEMİ İNCELEMEYE ÇAĞIRMADI..EKRANLARDA YORUM YAPAN ESKİ HAKEM VE FUTBOLCULAR PENALTI OLMADIĞINİ İFADE ETTİ. SONRA DİYORUZ Kİ DÜNYA KUPASINDA NIYE TÜRK HAKEM YOK..DÜŞÜNÜN NEDEN YOK 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
