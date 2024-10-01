UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika
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UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta heyecanı başlıyor

UEFA Konferans Ligi\'nde ilk hafta heyecanı başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta heyecanı, 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak iki maçla başlayacak. Açılış gününde tek temsilcimiz RAMS Başakşehir, Avusturya ekibi Rapid Wien'i sahasında konuk edecek. UEFA Konferans Ligi, klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle ilk kez düzenlenecek. Konferans Ligi'nde her ekip, 6'şar rakiple mücadele edecek. İlk 8'e giren takımlar son 16 turuna yükselecek.

01.10.2024 17:47
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UEFA Konferans Ligi'nde ilk haftanın perdesi, 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak iki maçla açılacak. Açılış gününde RAMS Başakşehir, sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'i konuk edecek.

YENİ FORMAT İLK KEZ

Perşembe günü ise Konferans Ligi'nde 16 karşılaşma oynanacak. UEFA Konferans Ligi, klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle ilk kez düzenlenecek.

Konferans Ligi'nde her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. İlk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek. Turnuvanın finali, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

Konferans Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle;

2 Ekim Çarşamba:

  • 17.30 RAMS Başakşehir-Rapid Wien
  • 17.30 Vitoria-Celje

3 Ekim Perşembe:

  • 19.45 Molde-Larne
  • 19.45 Legia Varşova-Real Betis
  • 19.45 Heidenheim-Olimpija
  • 19.45 Omonoia-Vikingur
  • 19.45 Astana-TSC
  • 19.45 Cercle Brugge-St. Gallen
  • 19.45 Dinamo Minsk-Hearts
  • 19.45 Noah-Mlada Boleslav
  • 22.00 Chelsea-Gent
  • 22.00 Kopenhag-Jagiellonia
  • 22.00 Fiorentina-The New Saints
  • 22.00 LASK-Djurgarden
  • 22.00 Shamrock Rovers-APOEL
  • 22.00 Lugano-Helsinki
  • 22.00 Petrocub-Pafos
  • 22.00 Borac-Panathinaikos

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Son Dakika Spor UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • sudem meliss:
    Başakşehir yenilecek 2 13 Yanıtla
  • ferdi alakuş:
    galatasarayın ismi yok 3 ekimde oynuyacqğını biliyordum 1 1 Yanıtla
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