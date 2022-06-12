Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Avrupa B Ligi Şampiyonası'nda mücadele edecek

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'te yarın başlayacak Avrupa B Ligi Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran'a kadar sürecek şampiyonaya 14 ülke katılacak.

Saraybosna'da oynanacak şampiyonada milliler, C Grubu'nda 15 Haziran'da Çekya ve 16 Haziran'da Yunanistan'la karşılaşacak.

Milli takım grubu lider bitirirse çeyrek finalde B Grubu'nun ikincisiyle oynayacak.

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı Başantrenörü Remzi Sedat İncesu, şampiyonluk için turnuvaya gittiklerini belirterek, "2022 Saraybosna, 2023 Rotterdam ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda 3 yıl üst üste şampiyonluk mottosu ile girdiğimiz bu yolda, ilk hedefimiz olan B Ligi şampiyonluğu. Yalova'da geçirdiğimiz hazırlık kampı sonrası eksiksiz olarak turnuvaya başlıyoruz. Hedefimiz yolunda kupayı ülkemize getirerek, tekerlekli sandalye basketbol ile ilk defa karşılaşacak olan gençlerimize ilham vermek ve tüm Türkiye'ye de bu gururu yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli takımın 12 kişilik kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Fikri Gündoğdu, Rıdvan Aksoy, İsmail Ar, Hakan Kıroğlan, Deniz Acar, Mahsun İpekşen, Ferit Gümüş, İbrahim Yavuz, Enes Bulut, Ahmet Efetürk, Mücahit Günaydın ve Kemal Kaan Şafak.