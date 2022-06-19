Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası - Son Dakika
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası

19.06.2022 21:19
Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası'nda Hırvatistan'ı 90-50 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası'nda Hırvatistan'ı 90-50 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Başkent Saraybosna'da oynanan çeyrek final mücadelesinde milli takım, Hırvatistan ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, rakibini 90-50 yenerek yarı finale yükseldi.

Millilerde 21 sayıyla oynayan Enes Bulut, karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Enes Bulut, yaptığı açıklamada, yarı finale yükseldikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Yarın da yarı final maçımız var. İnşallah buradan şampiyon olarak ayrılacağız." diye konuştu.

Federasyon yönetim kurulu üyesi ve kafile başkanı Ali Yanaç ise "Hırvatistan ile oynanan maçta mutluluk verici bir sonuç elde ettik. Yarı finalde Litvanya ile karşılaşacağız ve muhtemelen de final maçı Bosna Hersek ile oynanacak." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Hırvatistan, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası - Son Dakika

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