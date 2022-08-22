Tekerlekli Dans Milli Takımı, Almanya'da 6 madalya kazandı - Son Dakika
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Tekerlekli Dans Milli Takımı, Almanya'da 6 madalya kazandı

22.08.2022 17:52
Tekerlekli Dans Milli Takımı, Almanya'da 6 madalya kazandı

Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı, Almanya'da düzenlenen "Para Dance Sport Mainhatten Cup" yarışmasında 2 altın, 3 gümüş ve bir bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazandı.

Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı, Almanya'da düzenlenen "Para Dance Sport Mainhatten Cup" yarışmasında 2 altın, 3 gümüş ve bir bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Frankfurt şehrinde gerçekleştirilen organizasyona 16 ülkeden 60 sporcu katıldı.

Yarışlarda serbest stil ve spor klas kategorilerinde Barış Bayraktar 2 altın alırken, aynı kategorilerde Abdülkadir Ünal da 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Nezihe Koçak Ünal ve Abdulkadir Ünal ikilisi serbest stilde gümüş madalya, latin kategorilerinde ise bronz madalya elde etti.

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Kaynak: AA

Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekerlekli Dans Milli Takımı, Almanya'da 6 madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekerlekli Dans Milli Takımı, Almanya'da 6 madalya kazandı - Son Dakika
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