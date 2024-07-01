Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında yelken yarışları düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında yelken yarışları düzenlendi

Tekirdağ'ın Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilçesi Süleymanpaşa'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yelken yarışları düzenlendi. Genç sporcuların kıyasıya rekabet ettiği yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi.

01.07.2024 18:44
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Tekirdağ'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yelken yarışları düzenlendi.

Tekirdağ'ın Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilçesi Süleymanpaşa'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yelken yarışları düzenlendi. Etkinlikler çerçevesinde 7 farklı kategoride düzenlenen yarışmada kıyasıya rekabet eden genç sporcular, dereceye girebilmek için rüzgara karşı mücadele etti.

Denizde süren amansız mücadelenin ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara Tekirdağ Liman Başkanı İrfan Kızıltaş ve Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ahmet Üzgün tarafından madalyaları verildi.

Yarışmada dereceye giren sporcular ise şöyle:

Optimist Genel Klasman Kategorisi

1. Tuna Kaya - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

2. Hayrettin Eren Çakır - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

3. Bora Öden - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

4. Ahmet Arel Barut - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

5. Doruk Özkan - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

Optimist Junior Kategorisi

1. Ahmet Arel Barut - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

2. Doruk Özkan - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

3. Kemal Deniz Güzel - Büyükçekmece Yelken Spor Kulübü

4. Duru Ateş - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

5. Rüzgar Uzel - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

Optimist Kızlar Kategorisi

1. Melis Bolat - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

2. Duru Ateş - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

3. Beren Erduran - Büyükçekmece Yelken Spor Kulübü

Optimist Junior Kızlar Kategorisi

1. Duru Ateş - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

2. Mercan Derin Zayım - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

3. Sude Destereci - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

ILCA 4

1. Ege Subaşı - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

Bambinos Genel Klasman Kategorisi

1. Derin Güzel - Büyükçekmece Yelken Spor Kulübü

2. Alpaslan Hazan - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

3. Tunahan Naci Piker - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

4. Ali Muhittin Sanan - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

5. Yağız Efe Bardak - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

C Bambinos Kızlar Kategorisi

1. Derin Güzel - Büyükçekmece Yelken Spor Kulübü

2. Alya Bayraktar - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü

3. Şimal Şahin - Tekirdağ Yelken Spor Kulübü - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında yelken yarışları düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında yelken yarışları düzenlendi - Son Dakika
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