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Tekirdağ'da Su Verimliliği Seferberliği Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Su Verimliliği Seferberliği Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Su Verimliliği Seferberliği Masa Tenisi Turnuvası'na 8 kadın ve 24 erkek olmak üzere toplam 32 personel katıldı. Turnuva sonunda yapılan ödül töreninde İl Müdürü Oktay Öcal, suyun kısıtlı bir kaynak olduğunu vurgulayarak su tasarrufunun önemine dikkat çekti ve katılımcılara perlatör hediye etti.

Tekirdağ\'da Su Verimliliği Seferberliği Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi
03.01.2024 - 11:00,  Güncelleme: 11:04
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Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Su Verimliliği Seferberliği Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi.

Ülkede değişen iklime uyum sağlanması, su kaynaklarının kalite ve miktar açısından korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasına ilişkin çözüm yollarının ve kaydedilen gelişmelerin katılımcı ve çok paydaşlı şekilde değerlendirilmesi, politika, strateji eylem planlarının oluşturularak uygulanması ile konuya ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla, toplumun her kademesinden su kullanıcı gruplarını kapsayacak şekilde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan Ulusal Su Verimliliği Seferberliği çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde Su Verimliliği Seferberliği Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi.

Düzenlenen Su Verimliliği Masa Tenisi Turnuvası'na 8 kadın ve 24 erkek olmak üzere toplam 32 personel katıldı. Turnuva sonunda yapılan ödül töreninde konuşma yapan İl Müdürü Oktay Öcal, suyun kısıtlı bir kaynak olduğunu, bakanlıkça ülke çapında ve tüm kurumların dahil edildiği bir seferberlik başlatıldığını, ev ve iş yerlerinde su tasarrufu yapılmasının gerektiğini vurgulayarak tarımsal üretimde suyun öneminden bahsetti.

Ardından tüm katılımcılara katılım sertifikası ve perlatör ile dereceye girenlere plaketlerini verdi. Perlatörler, muslukların ucuna takılan ve çıkan suyun hava ile temas etmesini sağlayarak akış yoğunluğunu artıran aparatlardır. Suyun basıncına göre yüzde 30-50 arası verimlilik sağlıyor. Su kaynaklarının verimli kullanılması açısından bu oran çok önemlidir. Bu nedenle perlatör kullanımı öneriliyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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