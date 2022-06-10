Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara, başpehlivan oldu - Son Dakika
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Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara, başpehlivan oldu

10.06.2022 21:22

Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara, başpehlivan oldu.

Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara, başpehlivan oldu.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon, 400 güreşçinin katılımıyla sahil dolgu alanda gerçekleştirildi. 28 pehlivanın mücadele ettiği başpehlivanlık müsabakalarında rakiplerini yenen Hasan Cengiz ve Recep Kara, final müsabakasında karşılaştı.

Hareketli başlayan müsabakanın sonunda Kara, Cengiz'i yenerek müsabakanın galibi oldu.

Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok zorlu bir maç olduğunu ifade ederek, "Final üstü bir maç oldu. Mücadelesinden dolayı arkadaşımı tebrik ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a armağan olsun." dedi.

Başpehlişvan Kara madalyasını ve kupasını engelli genç Giray Muhammet Beşli'ye hediye etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 yıl üst üste başpehlivan olan Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan adına düzenlenen güreşlerin başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyledi.

Yüksel, festivalin çok güzel geçtiğini belirterek, "Tekirdağ'da bundan sonra güreşleri daha da iyi yaparak geleneksel hale getireceğiz. Tekirdağ'dan da güzel pehlivanlar çıkaracağız inşallah." dedi.

Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara, başpehlivan oldu
Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara, başpehlivan oldu
Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara, başpehlivan oldu
Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara, başpehlivan oldu
Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara, başpehlivan oldu
Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara, başpehlivan oldu
Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara, başpehlivan oldu
Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara, başpehlivan oldu
Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara, başpehlivan oldu

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Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin şampiyonu Recep Kara oldu Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin şampiyonu Recep Kara oldu Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara, başpehlivan oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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