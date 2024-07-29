Tekirdağlı Milli Sporcu Nida Bulut, Serbest Dalışta Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Tekirdağlı Milli Sporcu Nida Bulut, Serbest Dalışta Dünya Şampiyonu Oldu

Tekirdağ'da yaşayan milli sporcu Nida Bulut, serbest dalışta ulusal ve uluslararası şampiyonalarda kazandığı 16 madalya ile önemli bir başarıya imza attı. Bulut, ailesinin yönlendirmesiyle yüzmeden sıkılarak serbest dalışa geçti ve antrenörü Sertan Aydın ile çalışmaya başladı. Geçen yıl Türkiye ve dünya şampiyonalarında başarılı dereceler elde eden Bulut, bu yıl da Sırbistan'da düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya alarak dünya şampiyonu oldu. Bulut, gelecek yıl için hedeflerini daha da yükselterek bütün branşlarda şampiyon olmayı amaçlıyor.

29.07.2024 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da yaşayan dünya şampiyonu milli sporcu Nida Bulut, yüzmeden sıkılıp 2 yıl önce başladığı serbest dalışta, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda 16 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Bulut, ailesinin yönlendirmesiyle küçük yaşlarda başladığı yüzmeden sıkıldığı için 10 yaşında farklı bir branşa geçmek istedi.

Su altı branşına geçmeye karar veren Bulut, antrenörü Sertan Aydın ile çalışmaya başladı.

Zamanla kendini geliştiren Bulut, geçen yıl katıldığı Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası'nda farklı kategorilerde 3 altın, 1 gümüş madalya, Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda ise 1 altın ile 3 gümüş madalya elde etti.

Milli sporcu Bulut, mayıs ayında Edirne'de düzenlenen Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası'nda farklı kategorilerde 5 altın madalya elde ederek, Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Bulut, 4-10 Temmuz'da Sırbistan'da düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda da 3 altın madalya almayı başararak dünya şampiyonu oldu.

Her zaman kürsüde olmak isteyen Bulut, madalyalarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

"Geçen senenin metrelerini katlayarak gittim"

Nida Bulut, AA muhabirine, 2 yılda 2 dünya şampiyonluğu elde etmenin gurur verici olduğunu söyledi.

Bu yıl şampiyonalarda çok güzel başlarılar kazandığını ifade eden Bulut, "Türkiye Şampiyonası benim için çok başarılıydı. Bu sene bir hayli iyiydim. Geçen senenin metrelerini katlayarak gittim. Türkiye Şampiyonası'nda bütün branşlarda şampiyon oldum. Böylelikle milli takıma seçildim. Dünya şampiyonası da benim için aynı şekilde çok başarılı geçti. 3 dünya şampiyonluğum oldu ve Türkiye Şampiyonası'nda yaptığım derecelerim üstüne çıkarak dünya şampiyonu oldum." diye konuştu.

Bulut, dünya şampiyonasında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl başladığı serbest dalışta kısa sürede önemli başarılara imza attığını belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Bu branşa başladığımda bu kadar başarılı olacağımı ilk başlarda düşünmüyordum. Fakat sonralarda derecelerim gelişmeye başladıkça ve insanların da benim hakkımda iyi düşüncelerinin olduğunu gördükçe bu branşta başarılı olacağımı düşünmeye başladım. Her şeyde olduğu gibi serbest dalışta da başarılı olmak için çalışmam gerekiyordu. Yeteri kadar çalıştım ve başarılarımı elde ettim. Çalışmak her şeyin ana kapısı, o kapıyı açtıktan sonra zaten gerisi geliyor. Hedefim önümüzdeki sene için de aynı şekilde bütün branşlarda şampiyon olmak. Bu seneki derecelerimin en az 20 metre, 30 metre üstüne koyabilmek." diye konuştu.

Antrenör Sertan Aydın da sporcusunun Türkiye ve dünya şampiyonalarında 2 yılda adından söz ettirdiğini belirtti.

Sporcusunun her zaman kürsüde olmak için mücadele ettiğini dile getiren Aydın, "Dünya şampiyonasına birçok sporcu katıldığı için yarışma gerçekten çok zorlu geçti. Bu yarışmada özellikle Nida'dan beklentimiz vardı. Nida'dan 4 dünya şampiyonluğu bekliyorduk. Bir branşta birazcık konsantrasyon, birazcık yorgunluk sebebiyle bir madalya alamadık. Çok güzel dereceler elde etti. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, bizleri de gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Nida Bulut, Sırbistan, Tekirdağ, Türkiye, Aydın, Dünya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekirdağlı Milli Sporcu Nida Bulut, Serbest Dalışta Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:45 Kenan Işık hayatını kaybetti Kenan Işık hayatını kaybetti
10:33 Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5’te yürüdü Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5'te yürüdü
10:09 Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde Müfettişler tek tek izini sürüyor Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde! Müfettişler tek tek izini sürüyor
09:49 AK Parti’den İsrailli Bakan Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal sözlerine sert tepki AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
09:12 İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı Beyrut’ta uçuşlar askıya alındı, 10’dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı
11:27 Pendik’te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir
10:38 Rusya’da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu Rusya'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu
10:15 Ortaköy’de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı Ortaköy'de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı
10:12 Lamine Yamal’a ihanet şoku Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı Lamine Yamal'a ihanet şoku! Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı
09:55 Venezuela’da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı Venezuela'da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı
09:48 Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT’i buldu Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT'i buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 12:21:15. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağlı Milli Sporcu Nida Bulut, Serbest Dalışta Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement