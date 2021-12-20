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Tekirdağspor deplasmanda güldü - Son Dakika

Tekirdağspor deplasmanda güldü

20.12.2021 11:55
Tekirdağspor deplasmanda güldü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Bölge 1. Grup'un sekizinci haftasında zorlu rakibi Babaeskispor ile karşılaşan Tekirdağspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Bölge 1. Grup'un sekizinci haftasında zorlu rakibi Babaeskispor ile karşılaşan Tekirdağspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden Tekirdağspor, grubun güçlü temsilcilerinden Babaeskispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sekizinci hafta müsabakalarının oynandığı haftada zorlu rakibi ile karşılaşan Tekirdağspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

İlk yarıda Tekirdağ oynadı, golü Babaeski attı

Babaeskispor'un sahasının tadilatta olması nedeniyle Lüleburgaz 8 Kasım Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Tekirdağspor, ilk 15 dakikada sol kanattan etkili olurken, iki net gol pozisyonundan yararlanamadı. 16'ncı dakikada ise kontratakla Tekirdağspor kalesine gelen Babaeskispor ilk hücumda golü bulmayı başardı. Serdar Keskin 35 metreden vurdu, seken top Kaleci Süleyman'ın sağından ağlarla buluştu. İlk yarının geri kalan süresi orta saha mücadelesi şeklinde geçti.

Etkili oyun ikinci yarıda meyve verdi

İkinci yarının ilk 20 dakikası da ilk yarıda olduğu gibi orta alanda topa sahip olma mücadelesine sahne oldu. Maç boyunca sol kanadı kullanmakta ısrar eden Tekirdağspor, aradığı golü 67'nci dakikada Osman Atalay ile buldu. Alper Yazıcı soldan ortaladı, Osman kafayla topu ağlara yollayarak skoru dengeledi. Golden 10 dakika sonra yine sol kanattan gelen Tekirdağspor, yine bir kafa golüyle öne geçti. 75'inci dakikada Şenol Yıldırım'ın yaptığı ortaya iyi yükselen Çağrı Tekin, etkili bir kafa vuruşu ile takımının ikinci golünü kaydetti.

Averajla ikinciliğe geriledi

Müsabakanın son 15 dakikasında etkili ataklar geliştiren Babaeskispor bu atakları sonuçlandıramayınca, karşılaşma Tekirdağspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-siyahlı ekip, lider girdiği haftayı aynı puandaki Çerkezköy 1911'in Uzunköprüspor'u deplasmanda 4-0 yenmesi nedeniyle averaj farkıyla ikinci olarak tamamladı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağspor deplasmanda güldü
Tekirdağspor deplasmanda güldü
Tekirdağspor deplasmanda güldü

Babaeskispor, tekirdağspor, Amatör Lig, Tekirdağ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tekirdağspor deplasmanda güldü - Son Dakika Spor


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