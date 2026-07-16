Tekke: Transfer Çalışmaları Sona Yaklaşıyor

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke, yeni sezon hazırlıklarının olumlu geçtiğini belirterek, transfer çalışmalarında sona yaklaştıklarını söyledi. Tekke, "Transferde bence gayet iyi iş yaptık ama son bir iki hamlemiz daha olacak" dedi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Tekke, yeni sezonun tüm takımlar için hayırlı olmasını dileyerek, "Yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olur inşallah. Tüm oyuncularımız için sakatlıksız, kazasız, hak edenin kazandığı yarışta öne geçtiği güzel bir sezon yaşarız. Yaklaşık 10 gün oldu kampa başlayalı. Şu ana kadar çalışmalar gayet iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

CABRAL VE PINA TAKIMA KATILIYOR

Takımdaki son duruma ilişkin bilgi veren Tekke, "Cabral ve Pina yarın veya öbür gün bizimle beraber olacak. Onun haricinde Oulai'nin durumu var. Kalacak mı gidecek mi, görüşmeler devam ediyor. Bu konuda yazılıp çizilenler de var" diye konuştu.

'TRANSFERDE SON BİR İKİ HAMLEMİZ OLACAK'

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten deneyimli teknik adam, "Şu an tüm odak noktamız transfer. Bence gayet iyi iş yaptık ama son bir iki hamlemiz daha olacak. Bununla ilgili başkanımız ve yönetim kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Yeni gelen oyuncuların sayısı fazla. Gidecek oyuncuları da düşündüğümüzde oyunun oturması zaman alacak. Oyuncuların sistemi, oyun anlayışını ve formasyonları benimsemeleri için tekrar gerekiyor. Önümüzde çok uzun bir süre yok. Fiziksel ve taktiksel çalışmaları bir arada yürütmek kolay değil. Başlangıç açısından bizi zor bir süreç bekliyor ama transfer açısından değerlendirdiğimizde gayet iyi gidiyoruz. Tüm koşulları değerlendirdiğimizde daha heyecanlıyız" dedi.

'GERÇEK ENİNDE SONUNDA ORTAYA ÇIKAR'

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Fatih Tekke, "Sorular çok var. Benimle ilgili olmayan ama gündemde yer alan birçok konu var. Gerçeğin şöyle bir özelliği vardır; gerçek eninde sonunda kendisini ortaya çıkarır, gizlenemez" ifadelerini kullandı.