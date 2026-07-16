Tekke: Transfer Çalışmaları Sona Yaklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekke: Transfer Çalışmaları Sona Yaklaşıyor

16.07.2026 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yeni sezon hazırlıklarının olumlu geçtiğini belirtti.

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke, yeni sezon hazırlıklarının olumlu geçtiğini belirterek, transfer çalışmalarında sona yaklaştıklarını söyledi. Tekke, "Transferde bence gayet iyi iş yaptık ama son bir iki hamlemiz daha olacak" dedi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Tekke, yeni sezonun tüm takımlar için hayırlı olmasını dileyerek, "Yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olur inşallah. Tüm oyuncularımız için sakatlıksız, kazasız, hak edenin kazandığı yarışta öne geçtiği güzel bir sezon yaşarız. Yaklaşık 10 gün oldu kampa başlayalı. Şu ana kadar çalışmalar gayet iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

CABRAL VE PINA TAKIMA KATILIYOR

Takımdaki son duruma ilişkin bilgi veren Tekke, "Cabral ve Pina yarın veya öbür gün bizimle beraber olacak. Onun haricinde Oulai'nin durumu var. Kalacak mı gidecek mi, görüşmeler devam ediyor. Bu konuda yazılıp çizilenler de var" diye konuştu.

'TRANSFERDE SON BİR İKİ HAMLEMİZ OLACAK'

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten deneyimli teknik adam, "Şu an tüm odak noktamız transfer. Bence gayet iyi iş yaptık ama son bir iki hamlemiz daha olacak. Bununla ilgili başkanımız ve yönetim kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Yeni gelen oyuncuların sayısı fazla. Gidecek oyuncuları da düşündüğümüzde oyunun oturması zaman alacak. Oyuncuların sistemi, oyun anlayışını ve formasyonları benimsemeleri için tekrar gerekiyor. Önümüzde çok uzun bir süre yok. Fiziksel ve taktiksel çalışmaları bir arada yürütmek kolay değil. Başlangıç açısından bizi zor bir süreç bekliyor ama transfer açısından değerlendirdiğimizde gayet iyi gidiyoruz. Tüm koşulları değerlendirdiğimizde daha heyecanlıyız" dedi.

'GERÇEK ENİNDE SONUNDA ORTAYA ÇIKAR'

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Fatih Tekke, "Sorular çok var. Benimle ilgili olmayan ama gündemde yer alan birçok konu var. Gerçeğin şöyle bir özelliği vardır; gerçek eninde sonunda kendisini ortaya çıkarır, gizlenemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Fatih Tekke, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekke: Transfer Çalışmaları Sona Yaklaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 6 İHA düşürüldü ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 6 İHA düşürüldü
Galata Kulesi’nde 15 Temmuz mapping gösterisi Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi
Haluk Levent’in o paylaşımı yeniden gündem oldu: Bana fazla güvenmeyin, her an satabilirim sizi Haluk Levent’in o paylaşımı yeniden gündem oldu: Bana fazla güvenmeyin, her an satabilirim sizi
Rize’de doğa yürüyüşünde kaybolan 3 Rus turist kurtarıldı Rize'de doğa yürüyüşünde kaybolan 3 Rus turist kurtarıldı
Galatasaray’da Icardi ile yollar ayrıldı Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı

18:48
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
18:42
ABD, Keşm Adası’nı vurdu
ABD, Keşm Adası'nı vurdu
17:53
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 19:59:01. #7.12#
SON DAKİKA: Tekke: Transfer Çalışmaları Sona Yaklaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.