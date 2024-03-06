Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Türkiye üçüncülüğü kazanan belediye sporcusunu tebrik etti

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, bilek güreşinde Türkiye üçüncülüğü kazanan belediye sporcusunu tebrik etti.
Yeni Büyüklü Mahallesi'nde ziyaretlerde bulunan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Güler Yağmur Türkoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Togar, " Afyon'da düzenlenen şampiyonada Türkiye 3'ncüsü olan ve Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bizleri gururlandıracak olan sporcumuzu en kalbi duygularla tebrik ediyorum. Spora ve sporcuya daima desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
Sporcuya gelecekteki spor hayatında başarılar dileyen Togar, antrenörler Demet Yıldız, Ahmet Erinç, Yalçın Sözen, Kerem Nuri Can'a da bu başarıda verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti. - SAMSUN
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Uşakspor, Arnavutköy Belediye Spor ile oynadığı maçta talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
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