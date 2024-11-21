Tekkeköy Belediyespor U14 Takımı Elit Lige Yükseldi

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SAMSUN (İHA) – Samsun'un Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Tekkeköy Belediye spor U14 Takımı'nın, U14 Elit Ligi'ne yükseldiğini belirterek, sporcuları kutladı.

Tekkeköy Belediyespor U14 Takımı, klasmanında başarı göstererek Elit Lig'e yükseldi. Başkan Mustafa Candal, geleceğin yıldız futbolcularını tebrik ederek, takımlarının yeni bir sayfa açtığını ifade etti. Başarılı sporcuları ve antrenörleri tebrik eden Başkan Candal, "Tekkeköy'ümüzün gururu Tekkeköy Belediyespor U14 Takımımız, Klasman Ligi Play-Off maçlarında gösterdiği üstün performansla şampiyon oldu. Bu büyük başarıyla birlikte takımımız, U14 Elit Ligi'ne yükselerek yeni bir sayfa açtı. Tekkeköy'ün çocukları, azim, mücadele ve kararlılıkla kazandıkları bu zaferle hepimize gurur kaynağı oldular. Onların başarısı, yalnızca spor sahalarında değil, birlik ve beraberlik ruhunda da Tekkeköy'ümüzün gücünü bir kez daha gösterdiler. Bu büyük başarıda emeği geçen sporcularımızı, teknik ekibimizi ve her zaman yanımızda olan taraftarlarımızı yürekten kutluyorum. Tekkeköy'ümüzün çocukları, geleceğin yıldızlarıdır. U14 Elit Ligi'nde de aynı azim ve coşkuyla mücadele edeceklerine inancım tam. Yolunuz açık olsun, şampiyonlar" dedi.

Belediyenin U14 takımı, bu başarının ardından Elit Ligi'nde mücadele etmeye devam edecek. - SAMSUN