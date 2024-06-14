Tekman'da düzenlenen futbol turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Spor

Tekman'da düzenlenen futbol turnuvası sona erdi

Tekman'da düzenlenen futbol turnuvasının final maçı oynandı. Tekman Hürriyet Tatos Spor ile Akçakoca Spor karşı karşıya geldi. Akçakoca Spor, Hürriyet Tatos Spor'u 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Kupa töreninde futbolculara ve takımlara ödülleri verildi. Şampiyon takım için Karadeniz gezisi düzenlendi. Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, turnuvada emeği geçenlere teşekkür etti.

14.06.2024 11:04
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Tekman'da düzenlenen futbol turnuvası oynanan final maçı ile sona erdi.

İlçe halkı tarafından yoğun bir ilgi ile izlenen maçlar sonunda finalde Tekman Hürriyet Tatos Spor ile Akçakoca Spor Spor Toto Tekman futbol sahasında karşı karşıya geldi. Tekman Akçakoca Spor, Hürriyet Tatos Spor'u 4-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Final maçı sonrası düzenlenen kupa töreninde futbolculara ve takımlara kupa ve madalyaları Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, Emniyet Müdürü Fethi Ahmet Turgut, Jandarma Yüzbaşı Mustafa Külli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Sefil tarafından verildi.

Turnuvada şampiyon Akçakoca Spor için Karadeniz gezisi programı Tekman Kaymakamlığı tarafında organize edildi.

Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın yaptığı teşekkür konuşmasında "Turnuvada emeği geçen tüm kurum ve personellerine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Çok şükür turnuvamızı huzur içinde bitiridik. Siz değerli takım arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ederiz. İnşallah daha nice güzel organizasyonlarla bir araya geleceğiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tekman'da düzenlenen futbol turnuvası sona erdi - Son Dakika

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