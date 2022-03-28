Teknik direktör Aykut Kocaman, UEFA Pro Lisans Programına konuk oldu - Son Dakika

Teknik direktör Aykut Kocaman, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Programı kapsamındaki söyleşiye katıldı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaman, İstanbul'da devam eden yüz yüze eğitim programı çerçevesinde gerçekleştirilen söyleşide aday antrenörlerle bir araya geldi.

TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in de bulunduğu organizasyonda Kocaman, antrenörlük felsefesi ve güncel oyun trendleri hakkında konuşurken, aday antrenörlerin sorularını da cevapladı.