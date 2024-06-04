Teknik direktör düğümü çözülüyor! Beşiktaş'ta Pochettino ve Xavi sesleri - Son Dakika
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Teknik direktör düğümü çözülüyor! Beşiktaş'ta Pochettino ve Xavi sesleri

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Beşiktaş, yeni teknik direktörünü bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Geride bıraktığımız sezonda teknik direktör konusunda sıkıntılar yaşayan ve hala yeni antrenörünü bulamayan Beşiktaş'ın asıl hedefinin Mauricio Pochettino ve Xavi Hernandez olduğu iddia edildi.

04.06.2024 09:48
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Portekizli antrenör Fernando Santos ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta hareketlilik yaşanıyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Giovanni van Bronckhorst, Ole Gunnar Solskjaer ve Slaven Bilic'ten olumlu dönüş alan Beşiktaş'ın Pochettino ve Xavi planı sebebiyle 3 hocayı da bekletiyor. Giovanni van Bronckhorst, Ole Gunnar Solskjaer ve Slaven Bilic ile temasa geçen Beşiktaş'ın 3 teknik direktörden de olumlu geri dönüş aldığı belirtildi.

ASIL HEDEF POCHETTINO VE XAVI

Söz konusu 3 teknik adam arasında Beşiktaş'ın ön planda tuttuğu ismin Giovanni van Bronckhorst olduğu kaydedildi. Ancak Beşiktaş'ın asıl hedefinin Mauricio Pochettino ve Xavi Hernandez olduğu vurgulandı.

Teknik direktör düğümü çözülüyor! Beşiktaş\'ta Pochettino ve Xavi sesleri
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Mauricio Pochettino, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Teknik direktör düğümü çözülüyor! Beşiktaş'ta Pochettino ve Xavi sesleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Emin Erol: Beşiktaş Fenerbahçe yi taklit ediyor her zaman sergen den başkasını alamazlar 3 6 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?: Bir Beşiktaşlı olarak sergeni isterdim. Bence sergen'de istiyordur. Nedir bu hasan arat'ın yabancı teknik adam sevdası 4 0 Yanıtla
  • Ad Drsy: Sergen Yalçın 10 tane morinyo 50 tane Okan eder neyin peşinde koşuyor sunuz at 10 yıl sergenle imzayı arkana yaslan 2 2 Yanıtla
  • Hasibe YILDIRIM: Ben onu bunu bilmem.TTF ve hakemlerle şampuan olanlara karşı birşeyler yapında naparsanız yapın. 1 2 Yanıtla
  • Ertan Çelik: Hikaye… 1 1 Yanıtla

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