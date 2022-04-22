Teknik Direktör İsmail Güldüren: "Zorlu bir 3 hafta bizi bekliyor" - Son Dakika
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Teknik Direktör İsmail Güldüren: "Zorlu bir 3 hafta bizi bekliyor"

22.04.2022 13:07
Teknik Direktör İsmail Güldüren: "Zorlu bir 3 hafta bizi bekliyor"

Belediye Kütahyaspor Teknik Direktörü İsmail Güldüren yaptığı açıklamada, kendilerini zorlu bir 3 haftanın beklediğini ifade etti.

Belediye Kütahya spor Teknik Direktörü İsmail Güldüren yaptığı açıklamada, kendilerini zorlu bir 3 haftanın beklediğini ifade etti.

Maçlara tek tek bakmak gerektiğini söyleyen Teknik Direktör İsmail Güldüren," Önceliğimiz deplasmanda oynayacağımız Hendekspor maçından galibiyet ile ayrılmak ve play-off'ları garantilemek olacak. Oyuncularıma güveniyorum. Sakat oyuncumuz yok, cezalı oyuncumuz var ama bizim için bunlar bahane değil çıkıp elimizden gelenin en iyisini yaparak Kütahya'ya galip dönmek istiyoruz. Bayram öncesi Batman Petrolspor ile kendi sahamızda oynayacağımız maç bizim için çok önemli, taraftarımıza buradan bir mesaj iletmek isterim, bizi yalnız bırakmasınlar nasıl önceki maçlarda bizi son topa kadar destekledilerse bu maçta da bizi desteklemelerini istiyorum. Ligin son maçını deplasmanda Erbaa spor ile yapacağız bu maçında zorluk derecesi diğer maçları aratmayacak kadar yüksek olacaktır. Ama dediğim gibi biz 2. Lig hedefi olan bir kulübüz ve bu şehir bunu hak etti. Tüm oyuncularım bu bilinçte maçlara hazırlanmakta, kimsenin endişesi olmasın. Allah'ın izniyle play-offlar'dan 2.lige çıkacağız biz inanıyoruz, oyuncularım inanıyor, yönetim inanıyor şehirde inansın. Yolun sonunda güzel günler bizi bekliyor. Buradan Belediye Başkanım Alim Işık'a, Kulüp Başkanımız Erdoğan Çolak ve tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bizi geldiğimiz günden beri hiç yalnız bırakmadılar, hep destekliyorlar" diye konuştu. - KÜTAHYA

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Belediye Kütahyaspor, İsmail Güldüren, Play Off, Kütahya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Teknik Direktör İsmail Güldüren: 'Zorlu bir 3 hafta bizi bekliyor' - Son Dakika


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