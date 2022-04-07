Teknik direktör Mustafa Denizli TFF başkanlığına aday mı oluyor? - Son Dakika
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Teknik direktör Mustafa Denizli TFF başkanlığına aday mı oluyor?

07.04.2022 19:58
Teknik direktör Mustafa Denizli TFF başkanlığına aday mı oluyor?

Adı başkanlık adaylığı için geçen teknik direktör Mustafa Denizli, "Böyle bir görev için adımın geçmesi onur verici. Ancak ben talip değilim. Tüm kulüplerin bu yönde bir isteği olursa ve bana ihtiyaç varsa görevden kaçmam." ifadelerini kullandı.

TFF'de Nihat Özdemir'in başkanlıktan istifa etmesinin ardından yerine geçecek isim merakla bekleniyor. Fatih Terim iddialarının ardından şimdi de gündeme Mustafa Denizli'nin ismi geldi.

"BANA İHTİYAÇ VARSA GÖREVDEN KAÇMAM"

Yeni Asır'ın haberine göre, Süper Lig'deki Anadolu kulüpleri başta olmak üzere bir çok kulüp başkanının da futbolun patronluğu koltuğunda Mustafa Denizli'nin oturmasını istediği ileri sürülürken, tecrübeli çalıştırıcı, "Böyle bir görev için adımın geçmesi onur verici. Ancak ben talip değilim. Tüm kulüplerin bu yönde bir isteği olursa ve bana ihtiyaç varsa görevden kaçmam." dedi.

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SEÇİM 16 HAZİRAN'DA

Bu arada başkanlık için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Hüsnü Güreli ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de isimleri geçiyor. Ayrıca Hamit Altıntop da gündemdeki yerini koruyor. Milli Takım'a Stefan Kuntz'u getiren Altıntop'un Alman Hoca'nın en büyük destekçisi olduğu biliniyor. Yeni başkan 16 Haziran'daki genel kurulda seçilecek.

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