Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı takımların sayısını vermesi Buket Aydın'ın ağzını açık bıraktı: Yaptığımın örneği dünyada yok - Son Dakika
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Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı takımların sayısını vermesi Buket Aydın'ın ağzını açık bıraktı: Yaptığımın örneği dünyada yok

16.11.2022 08:30

Konuk olduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı takımların sayısını vermesi şaşırttı. Buket Aydın'ın takımları saymasının ardından araya giren Vural, "24 değil, 30 takım çalıştırdım, 38 tane de sözleşme imzaladım. Ayrıca bu Türkiye değil, dünya rekoru. Bu yaptığımın örneği dünyada yok" dedi.

Uzun süredir herhangi bir takımı çalıştırmayan teknik direktör Yılmaz Vural, Haber Global'de Buket Aydın'ın konuğu oldu. Canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunan Vural'ın çalıştırdığı takımların sayısını vermesi sonrası Buket Aydın şaşkınlığını gizleyemedi.

"TÜRKİYE DEĞİL, DÜNYA REKORU"

Buket Aydın'ın takımları saymasının ardından araya giren Yılmaz Vural, "24 değil, 30 takım çalıştırdım, 38 tane de sözleşme imzaladım. Ayrıca bu Türkiye değil, dünya rekoru. Bu yaptığımın örneği dünyada yok." ifadelerini kullandı.

"DEĞERİMİ BİLMİYORLAR"

Vural ayrıca, "Evliya Çelebi gibiyim. Türkiye'nin her yeri hakkında bilgi sahibiyim. Bu ülkenin kasabalarına kadar 81 vilayetini gezdim. Türkiye'de aç kalmayacak insanlardan bir tanesiyim. Nereye gitsem tanıdığım var. Türkiye'nin insanı çok güzel. Ama bana görev vermiyorlar, değerimi bilmiyorlar." dedi.

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Yılmaz Vural, Buket Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı takımların sayısını vermesi Buket Aydın'ın ağzını açık bıraktı: Yaptığımın örneği dünyada yok - Son Dakika


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