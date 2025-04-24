Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, Marco Rose'den boşalan teknik direktörlük görevi için sürpriz bir adaya yöneldi.
Le Journal de Dimanche'ın haberine göre; Alman ekibi, takımın başına Fransa futbolunun efsanesi Thierry Henry'i getirmek istiyor. Leipzig'in bu kararı almasındaki asıl sebebin, göze hoş gelen futbolu benimseyen ve genç yeteneklere güvenen bir isim istenmesi olduğu belirtildi.
Sezona Marco Rose ile başlayan Leipzig, 29 Mart tarihinde Mönchengladbach karşısında alınan 1-0'lık yenilginin ardından Alman teknik adamın görevine son vermiş ve sezon sonuna kadar Zsolt Löw ile anlaşmıştı.
Leipzig'in takımın başına getirmek istediği Thierry Henry, ilk teknik direktörlük deneyimini 2018-19 sezonunda Monaco ile yaşamış, ardından MLS ekiplerinden Montreal'in başına geçmişti. 2020-22 yılları arasında Roberto Martinez'in yanında Belçika Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü olarak görev yapan efsane futbol adamı, Fransa U21 ve U23 takımlarının teknik direktörlüğünün ardından CBS Sport'ta yorumcu koltuğunda yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Teknik direktörlüğe geri dönüyor! Thierry Henry, dev takımın başına geçecek - Son Dakika
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