TEKNOFEST Mavi Vatan'da Otonom Araç Gösterimi

TEKNOFEST Mavi Vatan'da otonom su altı aracı Deringöz ile kamikaze otonom su altı aracı Kılıç 10'un seyir gösterimi yapıldı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

İnsansız Su Altı Sistemleri Seyir Gösterimi kapsamında, otonom su altı aracı mühendisleri tarafından geliştirilen ve geleceğin deniz operasyonlarında stratejik rol üstlenmesi planlanan otonom sistemler tanıtıldı.

İnsanın erişiminin sınırlı olduğu ortamlarda insan müdahalesine ihtiyaç duymadan görev yapabilen platformlar, denizlerin geleceğinde kritik teknolojiler olarak değerlendiriliyor.

Deringöz, otonom yapısı ve faydalı yükleriyle dikkati çekiyor

Gösterimde ilk olarak suya inen Deringöz otonom su altı aracı, kontrollü bir dalış gerçekleştirerek seyir ve tarama yeteneklerini ortaya koydu.

Sonar, kamera, akustik modem ve kablosuz haberleşme ekipmanları gibi faydalı yüklerle donatılan araç, derinlik kontrolü, otonom ilerleyiş ve gelişmiş sensörleri vasıtasıyla çevresini algılama özelliklerine sahip bulunuyor.

Deringöz, sentetik açıklıklı sonarıyla su altını tarayarak hem sivil hem de askeri uygulamalarda kullanılabilecek veriler topluyor. Belirlenen rotayı otonom olarak tamamlayan araç, üzerindeki faydalı yükleri çalıştırarak görevini bitiriyor ve başlangıç noktasına geri dönüyor.

Deniz güvenliğinde asimetrik güç çarpanı Kılıç 10

Gösterinin ikinci bölümünde ise deniz güvenliğinde asimetrik bir güç çarpanı olarak konumlandırılan kamikaze otonom su altı aracı Kılıç 10 sahne aldı.

Kılıç 10, kompakt yapısı içerisinde gelişmiş algılama, seyir, haberleşme ve otonomi yeteneklerini barındırıyor.

Farklı haberleşme seçeneklerinin yanı sıra fiber kablolu kontrol imkanından da yararlanabilen araç, su altında hassas manevra yapabilmek amacıyla 4 yatay ve 1 dikey iticiyle donatıldı. Görev sırasında çevresini algılayıp konumunu değerlendirebilen Kılıç 10, yapay zeka desteğiyle hedefleri tespit ederek elde ettiği verileri yer kontrol istasyonuna aktarıyor. Sistem, tespit edilen unsurları operatörün isteğine bağlı olarak kamera görüntüleri üzerinden takip edebilme kabiliyetiyle de öne çıkıyor.