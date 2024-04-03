Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Özgür Ertem, Ömer Lütfü Aydın
Altay: Mustafa Çalışkan, Onur Efe (Dk. 34 Murat Berkan Demir), Kuban Altunbudak, Sefa Özdemir, Özgür Özkaya, Salih Sarıkaya, Ceyhun Gülselam (Dk. 83 Emre Tangeldi), Enes Öğrüce (Dk. 76 Arda Gezer), Caner Baycan (Dk. 46 Mehmet Gündüz), Nurettin Küçükdeniz, Deniz Kadah (Dk. 83 Ege Parmaksız)
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Mexer, Sergen Piçinciol (Dk. 66 Taha Batuhan Yayıkcı), Mucahit Albayrak, Levent Ayçiçek (Dk. 79 Gakpa), Mehmet Özcan, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 71 Soukou), Metehan Mimaroğlu (Dk. 71 Jozefzoon), Doğan Can Davas, Djitte (Dk. 66 Badji)
Goller: Dk. 49 ve 76 Doğan Can Davas, Dk. 51 Djitte, Dk. 57 Metehan Mimaroğlu, Dk. 61 Rahmetullah Berişbek, Dk. 83 Badji (Penaltıdan) (Teksüt Bandırmaspor)
Trendyol 1. Lig 28. hafta mücadelesinde Teksüt Bandırmaspor, deplasmanda Altay'ı 6-0 yendi.
Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, takımının başında çıktığı ilk maçı galibiyetle tamamladı.
Son Dakika › Spor › Altay 0-6 Teksüt Bandırmaspor: Şimşek'in ilk maçında farklı galibiyet - Son Dakika
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, dün düzenlenen Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdiklerini söyledi. Baki, ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına da cevap verdi ve maçın tarihindeki değişiklikle ilgili eleştirilerde bulundu.
Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı sporcularıyla iftar sofrasında bir araya geldi. İftar sonrası Vali Koç, genç sporcularla sohbet ederek başarılar diledi. Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ise sporcuların emek ve katkılarını takdir etti ve başarılarının devamını diledi.
Trabzonspor taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararları protesto etmek amacıyla Trabzon'da bulunan TFF Bölge Müdürlüğü'nün önünde toplandı. Taraftar grupları, haksızlıklara karşı durduklarını ve federasyonun istifaya çağrıldığını belirtti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, futbolun bütün paydaşlarının dil ve üsluplarını değiştirmediği sürece kalplerin ve gönlün değişemeyeceğini belirtti. Avcı, ayrıca Trabzonspor'un lig üçüncülüğü hedefine sağlıklı bir şekilde mücadele ettiklerini ve bugün kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın sonunda Adana Demirsporlu yetkililer ile Fenerbahçe güvenlik görevlileri ve Mert Hakan Yandaş'ın şoförü arasında kavga çıktı. Olaylar nedeniyle öfkelenen eski başkan Murat Sancak, Fenerbahçeli Serdar Dursun'a "Mert Hakan Yandaş'a söyle, şoförüne sahip çıksın" dedi.
Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Baki, ayrıca maçın ardından takımın performansını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesini eleştirdi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili tutuklanan 4 kişiden 2'sinin tahliyesine karar verildi. Tutuklulardan Hasan Ç. ve Kadir O. tahliye edilirken, diğer tutukluların tutukluluk halleri devam edecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?