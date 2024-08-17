Teksüt Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti

Stat: Keçiören Aktepe
Hakemler: Yiğit Arslan, Cem Özbay, Harun Güngör
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Orhan Nahırcı (Dk. 73 Sadık Arda Yılmaztürk), Caulker (Dk. 35 Arda Hilmi Şengül), Mert Kula, Ali Dere, Erkam Develi, Halil Can Ayan (Dk. 46 Ramon), Camara, Traore, Togui (Dk. 58 Görkem Bitin), Dembele (Dk. 58 Recep Taşbakır)
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Mexer, Atınç Nukan, Emre Batuhan Adıgüzel, Diniyev (Dk. 55 Kerem Atakan Kesgin), Nomel (Dk. 68 Paixao), Mehmet Özcan, Hikmet Çiftçi, Doğan Can Davas (Dk. 82 İbrahim Kaya), Paulinho (Dk. 82 Diakhaby)
Goller: Dk. 2 Camara (Ankara Keçiörengücü), Dk. 28 Rahmetullah Berişbek, Dk. 90 Atınç Nukan (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kart: Dk. 64 Doğan Can Davas (Teksüt Bandırmaspor)
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Teksüt Bandırmaspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.
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