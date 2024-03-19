Teksüt Bandırmaspor\'da Hüseyin Eroğlu\'nun yerine Yusuf Şimşek teknik direktör oldu

Trendyol 1. Lig takımlarından Teksüt Bandırmaspor'da görevinden ayrılan Hüseyin Eroğlu'nun yerine teknik direktörlüğe Yusuf Şimşek getirildi.
Teksüt Bandırmaspor Kulübü Başkanı Gürel Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yusuf Şimşek ile sezon sonuna kadar anlaşma yaptıklarını söyledi.
Ligin bitmesine 7 hafta kaldığını belirten Soylu, "Hedefimiz önce play-off, sonra da Süper Lig'e yükselmektir." dedi.
Bordo-beyazlı kulübün sportif direktörü Erkan Taşkıran da Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Çok iyi bir kadromuz var. Taraftarlarımızın da desteğiyle kenetlenirsek bu hedefimize yükseleceğimize yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek de anlaşmanın Bandırmaspor'a hayırlı olmasını dileyerek, "Önümüzde 7 karşılaşma var. Bugünden itibaren çok çalışıp, çok mücadele edip bu karşılaşmalarda hedefimiz ligin sonunda önce üçüncü sırada yer almak, sonra ise Süper Lig'e yükselmektir. Şimdi önümüzde 15 günlük bir milli maç arası var. Bu arayı da en iyi şekilde değerlendireceğiz." diye konuştu.
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Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, teknik direktörlük görevi için Yusuf Şimşek ile resmi anlaşmaya vardı. Bandırmaspor, Yusuf Şimşek ile prensip anlaşmasına vararak teknik direktörlük pozisyonunu doldurdu. Şimşek, daha önce Bandırmaspor'u çalıştırmış ve takımın bir alt lige düşmesine engel olamamıştı. 48 yaşındaki teknik direktörün UEFA-Pro Lisansı bulunuyor ve daha önce Karşıyaka, Antalyaspor, Mersin İY, Denizlispor gibi takımlarda görev yapmıştı. Yusuf Şimşek'in Bandırmaspor'da görevine başlaması yakın zamanda bekleniyor.
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