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Teksüt Bandırmaspor evinde Adanaspor'a mağlup oldu - Son Dakika
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Teksüt Bandırmaspor evinde Adanaspor'a mağlup oldu

Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, Adanaspor'a evinde 3-2 yenildiklerini ve bu durumun üzüntü verici olduğunu belirtti. Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise galibiyeti başkanlarına ve taraftarlarına armağan ettiğini söyledi.

Teksüt Bandırmaspor evinde Adanaspor\'a mağlup oldu
24.12.2023 - 16:41,  Güncelleme: 16:43
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Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında evinde Adanaspor'a 3-2 yenilen Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, "Kendi evimizde maalesef 2-0'dan 3-2 mağlup olduk. Bu bizim adımıza çok üzüntü verici bir durum." dedi.

Taşkın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Taner Taşkın, daha çok çalışacaklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu maçın daha evvelden ilk yarısını izleyip bu şekilde biteceğini söyleselerdi aklımızın ucundan bile geçmezdi. Belki de 10-20 yılda olan bir şey başımıza geldi. Kendi evimizde maalesef 2-0'dan 3-2 mağlup olduk. Bu bizim adımıza çok üzüntü verici bir durum. Taraftarımızın böyle şeyler yaşamaması gerekiyor, onlardan özür diliyorum. Bütün sorumluluk bana ait. Rakip üç defa geldi ve üçü de gol oldu. Demek ki bir şeyleri eksik yaptık, onları da tamamlamak benim işim. Allah'ın izniyle ikinci devreye daha iyi hazırlanıp daha iyi bir takım haline gelmek zorundayız."

Mustafa Kaplan: "Galibiyeti hem başkanımıza hem de taraftarlarımıza armağan ediyorum"

Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan da ilk yarı takımın oynadığı oyundan memnun olmadığını belirtti.

Kaplan, ikinci yarı iyi bir dönüş yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İkinci yarı hem pozisyonlar bulduk hem de vermedik ve ikinci yarı kalecimizin kurtardığı penaltı maçın dönüş noktası oldu. Kazandığımız için mutluyuz, geçen hafta kötü bir maç oynadık ve kaybettik. Bandırma gibi bir takıma deplasmanda 3 gol atıp kazanmak bizim adımıza sevindirici bir durum. Bütün oyuncularımı kutluyorum, aslında biz iyi bir takımız ama sezon başını iyi geçirmediğimiz için fizik olarak sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah ikinci yarı daha bir Adanaspor izleteceğiz. Galibiyeti hem başkanımıza hem de taraftarlarımıza armağan ediyorum. Maçın ikinci yarısında mükemmel bir oyun oynayan oyuncu grubumun anlından öpüyorum, yürekten kutluyorum. Adanaspor olarak 19 puanla ilk yarıyı bitirdik, inşallah ikinci yarıda yapacağımız takviyelerle daha iyi bir takım izleteceğiz."

Kaynak: AA
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