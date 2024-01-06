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Teksüt Bandırmaspor, Hüseyin Eroğlu ile Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor - Son Dakika
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Teksüt Bandırmaspor, Hüseyin Eroğlu ile Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor

Trendyol 1. Lig'de 29 puanla 6. sırada yer alan Teksüt Bandırmaspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Süper Lig'e çıkmak için 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Takımın sportif direktörlüğüne ise eski futbolcusu Erkan Taşkıran getirildi. Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, Eroğlu ve Taşkıran ile yapılan anlaşmanın ardından hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu belirtti. Yeni teknik direktör Eroğlu da Bandırmaspor'un inancını ve mücadelesini takdir ettiğini ifade ederek, Süper Lig'e çıkmak için çalışacaklarını söyledi. Toplantının sonunda ise Hollandalı orta saha oyuncusu Navarone Foor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Teksüt Bandırmaspor, Hüseyin Eroğlu ile Süper Lig\'e çıkmayı hedefliyor
06.01.2024 - 15:33,
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Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk yarısını 29 puanla 6. sırada tamamlayan Teksüt Bandırmaspor, 1,5 yıllık anlaşma sağladığı teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Belek'te kamp yapan Teksüt Bandırmaspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Geçen yıl Yılport Samsunspor'u Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 1,5 yıllık anlaşma sağlayan bordo-beyazlı ekip, takımda şampiyonluk yaşayan eski futbolcusu Erkan Taşkıran'ı da sportif direktörlüğe getirdi.

Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, Eroğlu ve Taşkıran ile kamp yaptıkları otelde basın toplantısı düzenledi.

Göçmez, ligin ilk yarısını üst sıralarda tamamladıklarını ve Antalya'da ikinci devre hazırlıkları için kampa girdiklerini söyledi.

Samsunspor'u Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile anlaştıklarını hatırlatan Göçmez, "Hüseyin hocanın teknik boyutu, başarılarının yanı sıra insani olarak da bize olan yaklaşımı ve Bandırma camiasına, Bandırma şehrine olan sevgi ve saygısı bizi çok etkiledi. Şener hocadan sonra tekrar bir 'Acaba görüşebilir miyiz?' dedik. Sağ olsun, o da milli takımdan temas kurdu, izin istedi ve şimdi aramızda. Takımımızda şampiyonluk yaşayan eski futbolcularımızdan Erkan Taşdemir de yeni dönemde sportif direktör olarak görev alacak. Hem son şampiyonlukta kupayı kaldıran futbolcumuz Erkan Taşkıran hem de ligin son şampiyonu olan Hüseyin hocamızla hedefimizin artık bir üst lig olması gerektiğinin altını çiziyorum." diye konuştu.

Takımın yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ise Bandırmaspor'dan gelen teklifin kendisini heyecanlandırdığını ve teklifi hemen kabul ettiğini belirterek, "Çünkü inanan bir başkan, inanan bir taraftar, inanan bir futbolcu grubu var. Gerçekten ben de motive oldum. Teklifi zaten yanına geldiğimde de kabul etmiş bulundum. Yıllardan beri Süper Lig'e çıkmanın mücadelesini veriyor. Hedefe ulaşmak için burada olmak istedim." değerlendirmesinde bulundu.

Bandırmaspor'u Süper Lig'e çıkarmak için çalışacaklarını ifade eden Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl Samsunspor'la başladığımda ilk maç, Bandırmaspor karşılaşmasıydı. Bandırmaspor maçıyla başlayan serüven, şampiyonlukla bitti. Şimdi de Bandırma'dan Süper Lig hedefiyle yola çıkıyoruz. Favori değiliz biliyoruz. Avantajlı da değiliz biliyoruz. Ama bildiğimiz bir şey daha var ki bizim inancımız kimsede yok. Bilimsel metotlarla çalışacak, mücadele edecek, her rakibe göre özel planlar hazırlayacak ve sezon sonunda Bandırmaspor'u hedefine ulaştıracağız."

Eroğlu, 10 günlük süreçte oyuncularının çalışmasından ve antrenman temposundan memnun olduğunu anlattı.

Sportif direktör Erkan Taşkıran da yuvaya döndüğü için çok mutlu olduğunu, Bandırmaspor'un hedefe ulaşabilmesi için var gücüyle çalışacağını aktardı.

Yeni transfer Foor ile sözleşme imzalandı

Toplantının son bölümünde yeni transfer Hollandalı orta saha oyuncusu Navarone Foor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Hollanda B Milli Takımı'nda da forma giyen Navarone Foor, çıktığı maçlarda 37 gol attı, 55 gol pası verdi. NEC Nijmegen, Vitesse ve Riga kulüplerinin de formasını giyen Navarone Foor, son olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ekiplerinden Karmiotissa'da oynadı.

Kaynak: AA
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