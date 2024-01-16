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Teksüt Bandırmaspor, Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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Teksüt Bandırmaspor, Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Davut Dakul Çelik, Baran Eraslan, Hüseyin Kıvanç DurmazKasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Taylan Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Aytaç Kara, Selim Dilli (Dk. 46 Gökhan Gül), Emirhan Yiğit (Dk.

Teksüt Bandırmaspor, Kasımpaşa\'yı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi
16.01.2024 - 17:20,
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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Baran Eraslan, Hüseyin Kıvanç Durmaz

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Taylan Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Aytaç Kara, Selim Dilli (Dk. 46 Gökhan Gül), Emirhan Yiğit (Dk. 46 Fall), Hajradinovic, Gomis, da Costa

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Batuhan Yayıkcı, Mert Çelik (Dk. 79 Sergen Piçinciol), Batuhan Adıgüzel, Mehmet Özcan, Soukou, Foor (Dk. 90+6 Aygün Özışıkyıldız), Doğan Can Davas (Dk. 58 Emirhan Aydoğan), Metehan Mimaroğlu (Dk. 79 Mucahit Albayrak), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 46 Djitte)

Gol: Dk. 40 Metehan Mimaroğlu (Teksüt Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Gökhan Gül (Kasımpaşa), Dk. 60 Akın Alkan (Teksüt Bandırmaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig temsilcilerinden Teksüt Bandırmaspor, deplasmanda Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

31. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Bandırmaspor kalecisi Akın'ın hatalı pasında topu kapan da Costa, ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sol çaprazdan şutunda, kaleci Akın meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

40. dakikada Bandırmaspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Foor'un pasıyla Kasımpaşa savunmasının arkasına sarkan Metehan, kaleciyi de geçip meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

74. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Sol taraftan Hajradinovic'in kullandığı kornerde penaltı noktası civarında yükselen Yasin, topa kafayı vurdu. Kaleci Akın soluna uzanıp meşin yuvarlağı çeldi. Akın, boşta kalan topu Gomis'ten önce ayaklarıyla kornere attı.

90+2. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında, sol kanattan Ben Ouanes altıpas önüne ortasını yaptı. Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda top, kaleci Akın'da kaldı.

Maçı 1-0 kazanan Teksüt Bandırmaspor, kupada adını son 16 turuna yazdırdı.

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, Baran Eraslan, Aytaç Kara, Aydın, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Teksüt Bandırmaspor, Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi - Son Dakika


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