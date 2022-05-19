Tekvando antrenörü anne, oğlunu şampiyonluğa hazırlıyor - Son Dakika
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Tekvando antrenörü anne, oğlunu şampiyonluğa hazırlıyor

19.05.2022 11:08
Tekvando antrenörü anne, oğlunu şampiyonluğa hazırlıyor

Antalya'da 19 yıldır tekvando antrenörlüğü yapan Derya Uyankaya, 9 yaşındaki oğlunu şampiyonalara hazırlayarak Türk bayrağını dalgalandırması için ter döküyor.

Antalya'da 19 yıldır tekvando antrenörlüğü yapan Derya Uyankaya, 9 yaşındaki oğlunu şampiyonalara hazırlayarak Türk bayrağını dalgalandırması için ter döküyor.

Kepez ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Uyankaya, 16 yaşındayken ebeveynlerinden gizli başladığı tekvandoda elde ettiği madalyalar sayesinde ailesinin de desteğini almayı başardı.

Tekvandoda 4. dan seviyesine kadar yükselen Uyankaya, Kepez Belediyesi Spor Kulübünde 19 yıldır antrenörlük yapıyor.

Her yaş grubundan sporculara ders veren Uyankaya, oğlu Ahmet'i de 4 yaşından itibaren salonlara götürerek bu spora yönlendirdi.

Kırmızı-siyah kuşak sahibi 9 yaşındaki oğlunun antrenörlüğünü yapan Uyankaya'nın hedefi oğluna Türkiye ve uluslararası şampiyonalarda derece kazandırmak.

Anne Derya Uyankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvandoya çocukken çok gitmek istediğini ama zayıf ve sürekli hastalandığı için ebeveynlerinin izin vermediğini söyledi.

Bir arkadaşının desteğiyle gizlice tekvandoya başladığını ve kız kardeşlerini de götürdüğünü anlatan Uyankaya, "Kız kardeşlerimle okuldan sonra antrenmanlara gizli gidiyorduk. Sonra anneme söyledim ama hala babam tekvandoya gittiğimi bilmiyordu. Kuşak imtihanlarını başarıyla geçtim, siyah kuşak aldım." dedi.

Başarı elde ettikçe önceleri kızan babasının kendisini desteklemeye başladığını vurgulayan Uyankaya, babasının desteğiyle tekvandoda daha azimle çalışmaya devam ettiğini ve şimdilerde oğlunu yetiştirdiğini kaydetti.

Oğlunun gelecekte başarılı bir sporcu olmasını çok arzu ettiğini vurgulayan Uyankaya, "Her anne baba gibi ben de çocuğumun dünya şampiyonu olması isterim. Türk bayrağını dalgalandırmasını, İstiklal Marşımızı okumasını yürekten isterim. Ama anne baba olarak onlar ne karar verirse versin her zaman arkasındayız." diye konuştu.

"Oğlumu 'Hayır annen değilim, hocanım' diye uyarıyordum"

Hem oğluna hem de öğrencilerine tekvando eğitimi verdiğini dile getiren Uyankaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Oğlumla ilk salonda eğitimlere başladığımda oğluma dedim ki 'oğlum sen bana anne demeyeceksin, hocam diyeceksin' diye uyardım. Salona girdik antrenman başladı, bana "anne" diye sesleniyordu ben de oğlumu 'hayır annen değilim, hocanım' diye uyarıyordum ve böyle böyle alıştı. Oğluma bir hoca olarak kızmam gerektiğinde kızıyorum, ceza vermem gerektiğinde ceza veriyorum. Şimdi bu seviyeye kadar geldiğim için çok mutluyum. 'İyi ki de tekvandoya başlamışım' diyorum, şimdi çocuğum benimle birlikte. Çocuğumda artık bir tekvandocu, onu da çalıştırıyorum. Eşim de sporcu ve evde antrenmanlar yaparken o da bizi göre göre spor yapmaya başladı. İşi eğlence ve oyun haline getirdik. Oğlum 4 yaşından 9 yaşına kadar tekvando çalıştı. Şimdi kendisi kırmızı siyah kuşakta. Eğer bir aksilik olmaz ise yıldızlar müsabakasına hazırlıyorum."

Oğluyla tekvando yaparken güzel anılar biriktirdiğini anlatan Uyankaya, beraber tekvando yapmaktan çok mutlu olduğunu vurguladı.

Annesinden tekvando eğitimi alan Ahmet Uyankaya ise 9 yaşında olduğunu ve 5 yıldır annesinin desteğiyle tekvando yaptığını belirtti.

Eğitimler sırasında annesinin yeri geldiğinde ceza verdiğini anlatan Uyankaya, şunları söyledi:

"Annemin kuralları var, yaramazlık yapmamak, saygılı olmak, düzgün durmak, büyüklere karşı çıkmamak. Bazen antrenmanda çok konuştuğumuzda ceza veriyor. Tekvandoyu ve annemle antrenman yapmayı seviyorum. Tekvandoda ilerlemek istiyorum. Tekvando da hoca veya dünya şampiyonu ne olmak gerekirse onu istiyorum. Ben de kürsüsüne çıkıp dünya şampiyonu olmak isterim."

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Kaynak: AA

Kepez Belediyesi, Antalya, Kepez, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekvando antrenörü anne, oğlunu şampiyonluğa hazırlıyor - Son Dakika


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